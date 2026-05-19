La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte.

Hijo del fundador de Mango sale en libertad tras prestar millonaria fianza . La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte.

1 / 8 | Hijo del fundador de Mango sale en libertad tras prestar millonaria fianza . La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte. - LLUIS GENE

Barcelona (España) - El hijo del fundador del gigante textil Mango, Jonathan Andic, salió este martes en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le impuso la jueza que lo investiga por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, en diciembre de 2024.

La jueza de Matorell (Barcelona, noreste de España) impuso una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic horas antes, a quien la policía detuvo esta mañana en su domicilio.

Tal y como solicitaba la Fiscalía, la jueza que investiga la muerte de Isak Andic acordó asimismo retirar el pasaporte al detenido, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

La familia de Isak Andic defendió la inocencia de su hijo y se mostró “absolutamente” convencida de que “ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas” contra él.