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Hijo del fundador de Mango sale en libertad tras prestar millonaria fianza

Jonathan Andic es investigado por su presunta relación con la muerte de su padre en diciembre de 2024

19 de mayo de 2026 - 11:54 AM

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La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte.Andic, de 71 años, hacía senderismo con su hijo en las montañas cerca de Barcelona cuando cayó unos unos 500 pies (150 metros) por un acantilado y murió en diciembre de 2024. Es vicepresidente del consejo de administración de Mango, uno de los mayores minoristas de España.
1 / 8 | Hijo del fundador de Mango sale en libertad tras prestar millonaria fianza . La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte. - LLUIS GENE
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Barcelona (España) - El hijo del fundador del gigante textil Mango, Jonathan Andic, salió este martes en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le impuso la jueza que lo investiga por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, en diciembre de 2024.

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La jueza de Matorell (Barcelona, noreste de España) impuso una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic horas antes, a quien la policía detuvo esta mañana en su domicilio.

Tal y como solicitaba la Fiscalía, la jueza que investiga la muerte de Isak Andic acordó asimismo retirar el pasaporte al detenido, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

La familia de Isak Andic defendió la inocencia de su hijo y se mostró “absolutamente” convencida de que “ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas” contra él.

En un breve comunicado remitido a los medios, portavoces autorizados de la familia Andic pidieron respeto al principio de presunción de inocencia de Jonathan.

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