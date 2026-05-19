Gobierno anuncia feria de empleo para jóvenes de 16 años en adelante

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, anunció este martes una feria de empleo para jóvenes de 16 años en adelante, bajo el nombre “Expo Empleo Juvenil”, a efectuarse el próximo 4 de junio en el antiguo local de Walgreens, en el centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey.

“Esta iniciativa busca ser un espacio de conexión entre jóvenes de 16 años en adelante y patronos facilitando oportunidades de empleo, experiencias de reclutamiento y herramientas que les permitan dar sus primeros pasos dentro del mundo laboral”, dijo Vélez Casanova, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

El evento comenzará a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m.

“Al momento, ya contamos con la participación confirmada de sobre 20 patrones de diferentes sectores, incluyendo áreas de servicio, ventas, alimentos y reclutamiento, entre otros, y cientos de vacantes disponibles”, agregó Vélez Casanova.

Resaltó, de paso, que los menores de 18 años deberán asistir acompañados de sus padres o tutores legales para que puedan firmar el permiso de empleado.

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“Es importante que lleven copia de su certificado de nacimiento o identificación válida: licencia de conducir, pasaporte o ID que emite el DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) para quienes no conducen”, explicó.