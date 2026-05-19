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Gobierno anuncia feria de empleo para jóvenes de 16 años en adelante

El evento se llevará a cabo, en junio, en Plaza Las Américas

19 de mayo de 2026 - 12:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La feria de empleo para jóvenes será el próximo 4 de junio. (Pablo Martínez Rodríguez)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, anunció este martes una feria de empleo para jóvenes de 16 años en adelante, bajo el nombre “Expo Empleo Juvenil”, a efectuarse el próximo 4 de junio en el antiguo local de Walgreens, en el centro comercial Plaza Las Américas, en Hato Rey.

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“Esta iniciativa busca ser un espacio de conexión entre jóvenes de 16 años en adelante y patronos facilitando oportunidades de empleo, experiencias de reclutamiento y herramientas que les permitan dar sus primeros pasos dentro del mundo laboral”, dijo Vélez Casanova, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

El evento comenzará a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 4:00 p.m.

“Al momento, ya contamos con la participación confirmada de sobre 20 patrones de diferentes sectores, incluyendo áreas de servicio, ventas, alimentos y reclutamiento, entre otros, y cientos de vacantes disponibles”, agregó Vélez Casanova.

Resaltó, de paso, que los menores de 18 años deberán asistir acompañados de sus padres o tutores legales para que puedan firmar el permiso de empleado.

“Es importante que lleven copia de su certificado de nacimiento o identificación válida: licencia de conducir, pasaporte o ID que emite el DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) para quienes no conducen”, explicó.

La secretaria aseguró que, a los menores reclutados, se les asignarán tareas acordes con su edad y procurando su seguridad.

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Feria de empleoDepartamento del TrabajoEmpleosMenores de edad
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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