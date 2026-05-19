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Nueva York abrirá 2,000 plazas gratuitas para el programa de preescolar para niños

La ciudad aumenta $1,700 millones de su presupuesto para la educación infantil

19 de mayo de 2026 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde, Zohran Mamdani, prometió ampliar el acceso a cuidado infantil y educación temprana gratuita para las familias de Nueva York. (Kara McCurdy)
Por Agencia EFE
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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde Zohran Mamdani anunciaron este lunes que la ciudad creará 2,000 plazas adicionales gratuitas en el programa de preescolar para niños de tres años (3-K).

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La creación de estas plazas forma parte de la inversión anunciada por Mamdani y Hochul el pasado enero, que incluye la financiación de los dos primeros años del programa preescolar (2-K), el fortalecimiento del Pre-K (para niños de cuatro años) y la ampliación del acceso al 3-K.

“El anuncio de hoy marca una nueva era para el cuidado infantil en la ciudad de Nueva York, en la que las familias pueden confiar en que el Gobierno cumplirá con sus necesidades”, expresó Mamdani en un comunicado.

Por su parte, Hochul apuntó que la medida “proporciona educación infantil universal de tres años y preescolar a casi 100.000 niños en toda la ciudad, brindando a más padres acceso al cuidado asequible en sus comunidades”.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. Políticos neoyorquinos, entre ellos Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, viajaron a Puerto Rico para la conferencia anual Somos. Oficialmente, los legisladores se reúnen cada año en la isla para debatir temas importantes para Puerto Rico y las comunidades puertorriqueñas. Mamdani, de 34 años y asambleísta estatal por el distrito de Queens, y quien se describe como un político socialdemócrata, hizo campaña sobre promesas como congelar los precios de rentas, desarrollar 200,000 nuevas viviendas, hacer gratuito el transporte público, establecer supermercados públicos y ofrecer cuido y educación preescolar libre de costo.
1 / 23 | Así transcurrió la visita del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al Centro Islámico del Caribe en Caimito. El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. - Xavier Araújo

Según el comunicado, el presupuesto estatal fijado para el año fiscal 2027 aumenta la inversión en educación infantil en $1,700 millones de dólares, lo que eleva la financiación total de programas infantiles y preescolares a 4,500 millones.

Estas inversiones permitirán que la educación preescolar sea “verdaderamente universal” en todo el estado y que todos los niños de cuatro años puedan acceder a plazas “de alta calidad” para el inicio del año escolar 2028-29, detalla la nota.

Una de las prioridades de la campaña de Mamdani, que se define a sí mismo como socialdemócrata, era ampliar el acceso a cuidado infantil y educación temprana gratuita para las familias de Nueva York.

El pasado enero, Mamdani indicó que esta iniciativa ofrecería en su primera etapa 2.000 plazas y luego se ampliaría hasta ser un programa universal, con el que se comprometió la gobernadora.

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