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Freno a la inflación: Zohran Mamdani lanza iniciativa de supermercados públicos en Nueva York

Cuenta con una inversión de 70 millones de dólares en fondos de capital

14 de abril de 2026 - 1:30 PM

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More than 1.2 million consumers benefit from PAN assistance and shop at the 3,000 authorized establishments on the island. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes que el emblemático mercado de La Marqueta, en el corazón de East Harlem, ha sido elegido como la primera ubicación del nuevo programa de supermercados municipales de la ciudad, que tiene el objetivo de frenar la inflación alimentaria y que comenzará a funcionar en distintos puntos a partir de 2027.

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“Desde la pandemia, los precios de los alimentos han subido y no han vuelto a bajar. Entre 2013 y 2023, los precios de los alimentos en la ciudad de Nueva York aumentaron casi un 66%, una cifra significativamente superior al promedio nacional”, se lamentó el alcalde.

La iniciativa, que cuenta con una inversión de $70 millones en fondos de capital, busca combatir el drástico aumento en el costo de la vida.

Bajo este modelo, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad del terreno y cubrirá los gastos operativos fijos, como el alquiler.

“Cuando las corporaciones controlan cada parte de la cadena de suministro, los precios suben y las necesidades básicas se convierten en lujos”, afirmó el alcalde durante el anuncio, y añadió que una opción pública permite a la Alcaldía “intervenir donde el mercado ha fallado”.

El primer supermercado público se espera que abra sus puertas a finales de 2027 en una ubicación aún por anunciar.

El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda, hijo de padres de ascendencia india. Su madre, Mira Nair, es una reconocida cineasta, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un destacado académico.La familia se trasladó de Uganda a Sudáfrica cuando Zohran tenía cinco años y, dos años después, se estableció definitivamente en Nueva York.La campaña de Mamdani ha recaudado $7 millones de miles de donantes individuales y ha movilizado a un gran número de voluntarios.
1 / 14 | ¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York?. El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda, hijo de padres de ascendencia india. Su madre, Mira Nair, es una reconocida cineasta, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un destacado académico. - Heather Khalifa

En La Marqueta, desde donde se hizo la rueda de prensa hoy, se construirá desde cero, con apertura prevista para 2029.

La meta final de este ambicioso proyecto es que haya un supermercado municipal en cada uno de los cinco condados de la Gran Manzana antes de que finalice su actual mandato, a finales de 2029.

No obstante, la llegada de este proyecto ya se ha topado con críticos, como las de organizaciones de bodegueros y pequeños empresarios de Nueva York, que expresaron este lunes su firme rechazo al anuncio del alcalde.

Los comerciantes consideran “injusto” que el Ayuntamiento utilice fondos públicos para establecer una competencia directa que, según denuncian, gozará de ventajas operativas financiadas por los propios impuestos de los negocios locales.

Hoy, Mamdani resaltó en su rueda de prensa que la principal fuente de ingresos para las pequeñas tiendas de alimentación -conocidas en Nueva York como bodegas- son los productos de tabaco y de lotería.

“Nuestras tiendas de comestibles administradas por la ciudad no van a vender eso. Estamos hablando de los mismos alimentos y productos frescos de los que la clase trabajadora de Nueva York queda a menudo excluida por los precios, mientras se les sermonea y se les dice que coman de manera saludable”, recalcó Mamdani.

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Breaking News Zohran Mamdani Nueva YorkAlimentos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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