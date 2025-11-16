Se le va de las manos la inflación al presidente Donald Trump

Los problemas del presidente Donald Trump para controlar el alto costo de vida podrían estar generando en los votantes una sensación de déjà vu.

Al igual que su predecesor, Trump intenta convencer al país de sus planes para crear empleos en el sector manufacturero. El republicano quiere reducir el precio de los medicamentos recetados, al igual que el presidente demócrata Joe Biden. Ambos intentaron presionar a las empresas por el aumento de precios.

Trump incluso recurre a un mensaje que se hace eco de las afirmaciones de Biden en 2021 de que la elevada inflación es simplemente un problema “transitorio” que pronto desaparecerá.

“Vamos a alcanzar el 1.5% muy pronto”, dijo Trump a los periodistas el lunes. “Todo está bajando”.

Aunque Trump sigue afirmando que un auge económico está a la vuelta de la esquina, hay indicios de que ya ha agotado la paciencia de los votantes, ya que sus promesas de campaña para solucionar la inflación de inmediato no se han cumplido. Los votantes están cada vez más frustrados con Trump por la inflación.

En las elecciones de este mes, los votantes se inclinaron mayoritariamente por los demócratas debido a la preocupación por la asequibilidad de la vivienda. Esto ha dejado a Trump, quien desestima sus débiles encuestas sobre la economía como falsas, proponiendo ideas a medio cocer para aliviar la presión financiera.

Promete un reembolso de $2,000 en sus aranceles y dijo que podría extender las hipotecas de 30 a 50 años para reducir el monto de las cuotas mensuales. El viernes, Trump eliminó sus aranceles sobre la carne de res, el café, el té, los jugos de frutas, el cacao, las especias, los plátanos, las naranjas, los tomates y ciertos fertilizantes, argumentando que “en algunos casos” podrían haber contribuido al aumento de los precios.

Pero estas son medidas en gran medida “estrategias publicitarias” que probablemente no tendrán un impacto significativo en la inflación, afirmó Bharat Ramamurti, ex subdirector del Consejo Económico Nacional de Biden.

«Se encuentran en una situación muy difícil, ya que se han ganado la reputación de no preocuparse lo suficiente por los costos, y es poco probable que las herramientas de las que disponen puedan ayudar a la gente a corto plazo», dijo Ramamurti.

Ramamurti afirmó que la administración Biden aprendió por las malas que a los votantes no les convence un presidente que promete que sus políticas, en última instancia, aumentarán sus ingresos.

“Ese argumento no funciona”, dijo. “Créanme”.

Cómo afectó la inflación a la presidencia de Biden

Biden heredó una economía que intentaba recuperarse de la pandemia de coronavirus, la cual había provocado el cierre de escuelas y oficinas, despidos masivos y niveles históricos de endeudamiento público. En marzo de 2021, promulgó un paquete de ayuda de $1,900 millones. Los críticos afirmaron que era excesivo y que podría provocar un aumento de precios.

Con la reapertura de la economía, hubo escasez de chips de computadora, electrodomésticos, automóviles e incluso muebles. Los buques de carga quedaron varados esperando atracar en los puertos, lo que generó problemas en la cadena de suministro. La invasión rusa de Ucrania a principios de 2022 disparó los precios de la energía y los alimentos, y el aumento de los precios al consumidor alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas en junio de ese año. La Reserva Federal elevó sus tasas de interés de referencia para controlar la inflación.

Biden intentó convencer a los estadounidenses de la fortaleza de la economía. “La ‘Bidenomics’ está funcionando”, declaró Biden en un discurso de campaña en 2023. “Hoy, Estados Unidos ha tenido la mayor tasa de crecimiento económico, liderando las economías mundiales desde el inicio de la pandemia”.

Sus argumentos no lograron convencer a los votantes, ya que solo el 36% de los adultos estadounidenses aprobaba su gestión económica en agosto de 2023, según una encuesta realizada en ese momento por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC.

Podría ser su peor enemigo

Los republicanos argumentaron que las políticas de Biden empeoraron la inflación. Los demócratas utilizan hoy ese mismo argumento contra Trump.

Su argumento es el siguiente: los aranceles de Trump se están trasladando a los consumidores en forma de precios más altos; la cancelación de proyectos de energía limpia implica que habrá menos fuentes nuevas de electricidad a medida que aumenten las facturas de servicios públicos; sus deportaciones masivas encarecieron la construcción de viviendas para el sector de la construcción, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante.

Funcionarios de la administración Biden señalan que Trump asumió el cargo con un fuerte crecimiento, un mercado laboral sólido y una inflación cercana a niveles históricos, para luego revertir esas tendencias. “Resulta sorprendente la cantidad de estadounidenses que conocen su política comercial y, con razón, la atribuyen al repunte de los precios”, declaró Gene Sperling, asesor principal de Biden y quien también dirigió el Consejo Económico Nacional durante las administraciones de Obama y Clinton.

“Se encuentra en una situación difícil que él mismo se ha buscado, y no es probable que mejore”, añadió Sperling.

Los precios al consumidor ya aumentaban a una tasa anual del 2.3 % en abril, cuando Trump impuso sus aranceles, y esa tasa se aceleró hasta el 3 % en septiembre.

El repunte inflacionario ha sido menor que el que los votantes sufrieron con Biden, pero las consecuencias políticas hasta el momento parecen ser similares: el 67 % de los adultos estadounidenses desaprueba la gestión de Trump, según datos de encuestas de noviembre de AP-NORC.

“En ambos casos, el presidente fue responsable de una parte considerable de la inflación», afirmó Michael Strain, director de estudios de política económica del American Enterprise Institute, un centro de estudios de centroderecha. “Creo que el presidente Biden no se tomó esta preocupación lo suficientemente en serio durante sus primeros meses en el cargo, y el presidente Trump tampoco se la está tomando lo suficientemente en serio ahora mismo”.

Strain señaló que ambos presidentes han respondido al dilema de maneras “extrañamente similares”, restándole importancia a la inflación, señalando otros indicadores económicos y buscando soluciones mediante la emisión de cheques gubernamentales.

La Casa Blanca apuesta a que sus políticas pueden controlar la inflación.

Los funcionarios de Trump han argumentado que su combinación de recortes de impuestos sobre la renta, marcos de inversión extranjera vinculados a aranceles y cambios en la aplicación de las regulaciones generarán más fábricas y empleos. Todo esto, afirman, podría aumentar la oferta de bienes y servicios y reducir los factores que impulsan la inflación.

“Las políticas que estamos implementando ahora mismo están aumentando la oferta”, declaró Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de Trump, ante el Club Económico de Washington el miércoles.

El Banco de la Reserva Federal ha recortado sus tasas de interés de referencia, lo que podría aumentar la cantidad de dinero en circulación en la economía para la inversión. Pero el banco central lo ha hecho debido al debilitamiento del mercado laboral, a pesar de que la inflación se sitúa por encima de su objetivo del 2%, y existe la preocupación de que los recortes de tipos de interés de la magnitud que desea Trump puedan alimentar una mayor inflación.

El tiempo podría no estar del lado de Trump

Según una investigación de Ryan Cummings, economista que formó parte del Consejo de Asesores Económicos de Biden, la confianza del consumidor tarda en recuperarse tras la caída de la inflación.

Su interpretación del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan indica que los efectos del aumento de la inflación posterior a la pandemia ya no son un factor determinante. Actualmente, los votantes están frustrados porque Trump les había hecho creer que podría bajar los precios de los alimentos y otros gastos, pero no lo ha logrado.

“En lo que respecta a los problemas estructurales de asequibilidad —vivienda, cuidado infantil, educación y atención médica— Trump ha tomado un rumbo equivocado en todos ellos", afirmó Cummings, actual jefe de gabinete del Instituto de Investigación de Política Económica de Stanford.

Añadió que la mejor oportunidad de Trump para vencer la inflación ahora podría ser “si tiene mucha suerte con los precios de las materias primas” gracias a una cosecha abundante a nivel mundial y a que la producción de petróleo siga superando la demanda.

Por ahora, Trump ha decidido seguir atacando a Biden por todo lo que ha salido mal en la economía, como hizo el lunes en una entrevista con “The Ingraham Angle” de Fox News.