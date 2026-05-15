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Donald Trump dice que se ha comunicado con Kim Jong-un y que tienen “buena relación”

El presidente de Estados Unidos evitó ofrecer detalles sobre la naturaleza de los “contactos” con el líder de Corea del Norte

15 de mayo de 2026 - 12:49 PM

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Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. (YONHAP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes haber mantenido comunicaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien mantiene una “muy buena relación”, aunque se negó a detallar sobre la naturaleza de esos contactos y los temas tratados.

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Al ser preguntado sobre si se ha comunicado con Kim, Trump respondió con un “sí”, sin embargo se negó a detallar cuántas veces han dialogado.

“No importa, no les voy a hablar de eso”, dijo a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, a su regreso a Washington de una visita oficial de dos días a China, donde se reunió con su homólogo, Xi Jinping.

El presidente estadounidense insistió en que el líder norcoreano “ha sido respetuoso” con Estados Unidos.“Ya saben, tengo una muy buena relación con Kim Jong-un. Es bastante discreta”, agregó.

El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump.El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Jared Kushner, conversan durante la cena de Estado en honor del rey Charles III.El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh conversa con el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, antes de que el presidente Donald Trump pronunciara su discurso.
1 / 19 | En imágenes: la elegancia se apodera de la Casa Blanca en cena de Estado en honor al rey Charles III. El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump. - The Associated Press

Trump también informó a la prensa que habló sobre el norcoreano con Xi en Pekín.

Los comentarios de Trump tienen lugar después de que Kim acusara en marzo pasado a Washington de “actos de terrorismo y agresión patrocinados por el Estado” en un discurso donde no mencionó explícitamente a Irán, pero afirmó que la “situación actual” demostraba que su país había tomado la decisión correcta al conservar sus armas nucleares.

Trump ha expresado abiertamente su intención de reunirse con Kim lo antes posible, aunque en octubre del año pasado no logró concretar un encuentro aprovechando la escala en Corea del Sur en el marco de su gira asiática.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

Durante su primer mandato, el estadounidense se reunió tres veces con el líder norcoreano, entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico apretón de manos en la zona desmilitarizada de la península de Corea, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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