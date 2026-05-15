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Donald Trump inaugurará el polémico salón de baile de la Casa Blanca en septiembre de 2028

El presidente indicó que “será la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos”

15 de mayo de 2026 - 1:06 PM

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Representaciones artísticas del nuevo Ala Este y Salón de Baile de la Casa Blanca. (Jon Elswick)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el Salón de Baile que está construyendo en el recinto de la Casa Blanca, y que ha generado una gran polémica, se inaugurará en septiembre de 2028.

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“Su inauguración está programada para alrededor de septiembre de 2028”, afirmó el mandatario en un mensaje en su red, Truth Social.

Trump añadió que “se encuentra en construcción, adelantado al cronograma previsto, y será la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos acompañó el texto con una imagen paseando por Beijing con su homólogo chino, Xi Jinping, en un momento del viaje oficial que acaba de terminar.

“El hombre con quien camino es el presidente Xi, de China, ¡uno de los grandes líderes del mundo!”, explicó Trump, que puso también a China como ejemplo para defender su proyecto del Salón de Baile: “¡China tiene un Salón de Baile, y Estados Unidos también debería tener uno!”.

El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo mientras trabajadores avanzan para construir un salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump.La demolición del ala este, donde las primeras damas hicieron historia, organizaron cenas de Estado y promovieron causas, es el fin de una era. Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la Casa Blanca en Washington, el 26 de septiembre de 2025, con el Ala Este intacta antes de que comenzara la demolición.
1 / 17 | Así transcurre la demolición del ala este de la Casa Blanca. El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo mientras trabajadores avanzan para construir un salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump. - The Associated Press

El proyecto del Salón de Baile se ha convertido en una de los asuntos estrella de Trump en este mandato y uno de los más controvertidos tras haber procedido a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca sin que el Congreso diera su autorización.

A finales de marzo, un juez federal en Washington ordenó detener su construcción por este motivo, pero a mediados de abril, un tribunal federal de apelaciones suspendió el bloqueo y permitió reanudar las obras.

Numerosos expertos y profesionales consideran que el proyecto no es adecuado, por motivos arquitectónicos, patrimoniales, éticos y hasta de funcionalidad, ya que dañaría la Casa Blanca, un edificio protegido, al romper el equilibrio del conjunto por su gran tamaño.

El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump.El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Jared Kushner, conversan durante la cena de Estado en honor del rey Charles III.El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh conversa con el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, antes de que el presidente Donald Trump pronunciara su discurso.
1 / 19 | En imágenes: la elegancia se apodera de la Casa Blanca en cena de Estado en honor al rey Charles III. El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump. - The Associated Press

La financiación del proyecto es otra de las cuestiones polémicas ya que, aunque en un principio se aseguró que solo se pagaría con dinero de donantes, un grupo de senadores republicanos ha presentado un proyecto de ley para destinar unos 400 millones de dólares a la construcción del salón.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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