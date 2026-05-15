Donald Trump inaugurará el polémico salón de baile de la Casa Blanca en septiembre de 2028

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el Salón de Baile que está construyendo en el recinto de la Casa Blanca, y que ha generado una gran polémica, se inaugurará en septiembre de 2028.

“Su inauguración está programada para alrededor de septiembre de 2028”, afirmó el mandatario en un mensaje en su red, Truth Social.

Trump añadió que “se encuentra en construcción, adelantado al cronograma previsto, y será la instalación más magnífica de su tipo en todo Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos acompañó el texto con una imagen paseando por Beijing con su homólogo chino, Xi Jinping, en un momento del viaje oficial que acaba de terminar.

“El hombre con quien camino es el presidente Xi, de China, ¡uno de los grandes líderes del mundo!”, explicó Trump, que puso también a China como ejemplo para defender su proyecto del Salón de Baile: “¡China tiene un Salón de Baile, y Estados Unidos también debería tener uno!”.

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El proyecto del Salón de Baile se ha convertido en una de los asuntos estrella de Trump en este mandato y uno de los más controvertidos tras haber procedido a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca sin que el Congreso diera su autorización.

A finales de marzo, un juez federal en Washington ordenó detener su construcción por este motivo, pero a mediados de abril, un tribunal federal de apelaciones suspendió el bloqueo y permitió reanudar las obras.

Numerosos expertos y profesionales consideran que el proyecto no es adecuado, por motivos arquitectónicos, patrimoniales, éticos y hasta de funcionalidad, ya que dañaría la Casa Blanca, un edificio protegido, al romper el equilibrio del conjunto por su gran tamaño.

1 / 19 | En imágenes: la elegancia se apodera de la Casa Blanca en cena de Estado en honor al rey Charles III. El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump. - The Associated Press 1 / 19 En imágenes: la elegancia se apodera de la Casa Blanca en cena de Estado en honor al rey Charles III El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump. The Associated Press Compartir