Activan protocolo de feminicidio: identifican a mujer asesinada en Cabo Rojo

La Policía investiga como un feminicidio el incidente en el que una mujer de 32 años fue asesinada a tiros y un hombre de 41 años resultó herido de bala en la madrugada de este viernes en Cabo Rojo.

Según la información preliminar, a eso de la 1:26 a.m., las autoridades recibieron una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona muerta en la parte posterior del Café Sabana, ubicado en la carretera PR-100.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo a una mujer con heridas de bala y sin signos vitales.

La víctima fue identificada por las autoridades como Kimberly Cruz Pacheco, quien trabajaba como mesera en un restaurante del área de Joyuda.

Relacionado con estos hechos, un hombre llegó herido de bala a una institución hospitalaria del área.

PUBLICIDAD

El inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, indicó a El Nuevo Día que el hombre estaría presuntamente vinculado con el incidente y que mantenía una relación de pareja con la víctima desde hacía aproximadamente siete años.

Según González, el hombre presentaba una herida abierta de bala en la cabeza, por la que recibió puntos. Su condición fue descrita como estable y permanece bajo custodia de la Policía como sospechoso del crimen.

El inspector señaló que, de acuerdo con la información disponible al momento, no constan incidentes previos de violencia doméstica reportados entre ambos. Además, indicó que el sospechoso no tiene expediente criminal y posee licencia para portar armas.

Como parte de la investigación preliminar, las autoridades ocuparon en la escena casquillos de calibre 9 milímetros y dos pistolas.

Una de las armas, que aparentemente fue disparada, figura inscrita a nombre del sospechoso, mientras que la otra no está registrada, detalló el director.

“Vamos a trabajar la escena, levantar la evidencia y consultaremos el caso con la Fiscalía de Mayagüez para ver si se le radican cargos o no al hombre”, sostuvo González.

De acuerdo con la Policía, hasta el 14 de mayo se habían reportado cinco feminicidios en Puerto Rico, en comparación con ocho registrados para la misma fecha el año pasado.

---