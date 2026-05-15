Crisis energética en Cuba: el apagón de este viernes dejará sin electricidad al 51% del país

La estatal Unión Eléctrica (UNE) de Cuba prevé de nuevo este viernes prolongados apagones en toda la isla y estima que el mayor corte del suministro, en el momento de mayor demanda, dejará sin servicio eléctrico a la vez al 51% del país.

El pronóstico, pese a ser critico, supone una mejora sustancial con respecto a la víspera, cuando la isla sufrió su peor registro desde que se difunden datos sobre apagones, con una corte récord que afectó de forma simultánea a un 70% del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1,601 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,220 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1,619 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1,639 MW.

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1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa 1 / 12 La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Ernesto Mastrascusa Compartir

La UNE explicó así mismo que el extremo oriental de la isla sigue desconectado de la red nacional, tras un fallo en la noche del lunes al martes, con lo que la inmensa mayoría de los dos millones de pobladores de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo no tiene desde entonces suministro eléctrico.

Cuba sufre una crisis energética grave desde mediados de 2024, principalmente por causas internas y estructurales, pero la situación ha empeorado sensiblemente a raíz del bloqueo petrolero que le impuso Estados Unidos a la isla en enero pasado.

Las centrales termoeléctricas -responsables del 40% de la generación- sufren frecuentes averías tras décadas de explotación con un déficit crónico de inversiones. En esta jornada, ocho de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica no estarán operativas.

El otro pilar de la generación son los grandes motores de diésel y fueloil distribuidos por todo el país, a cargo de un 40% de la producción energética. El bloqueo petrolero ha paralizado totalmente estos equipos que precisan combustible importado.

1 / 15 | Imágenes desde Guantánamo: la base de Estados Unidos que resalta en una isla a oscuras. La bandera de Estados Unidos ondeando en Camp Justice, base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo (Cuba). - Yeny García 1 / 15 Imágenes desde Guantánamo: la base de Estados Unidos que resalta en una isla a oscuras La bandera de Estados Unidos ondeando en Camp Justice, base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo (Cuba). Yeny García Compartir

El Gobierno cubano asegura que las décadas de sanciones estadounidenses han provocado la “asfixia energética” que sufre la isla, que los expertos consideran que no puede subsanarse a corto o medio plazo pese a la apuesta nacional por las renovables.

El Gobierno cubano reconoció esta semana que la situación es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las veintidós horas diarias y de días en las demás provincias.