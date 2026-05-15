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Estados Unidos emitiría una acusación contra el expresidente de Cuba Raúl Castro

Medios estadounidenses reportan que se centraría en el derribamiento de un avión de ayuda humanitaria en 1996

15 de mayo de 2026 - 10:26 AM

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El expresidente de Cuba Raúl Castro. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria ‘Brothers to the Rescue’ en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS.

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De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

El caso, según las fuentes citadas por la televisora, forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla.

Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.

En esta foto del 2 de noviembre de 1983, el presidente cubano Fidel Castro y su hermano Raúl, jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, observan cómo el primer grupo de cubanos regresa a casa desde Granada, en La Habana, Cuba.En 8 de febrero de 1986, el presidente Fidel Castro, izquierda, se une a Raúl Castro, jefe de las Fuerzas Armadas cubanas y primer vicepresidente, después de que los dos fueron reelegidos.El 4 de diciembre de 2016, el presidente de Cuba, Raúl Castro, recibe las cenizas de Fidel de un guardia de honor antes de colocarlas en un nicho en su tumba, en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago.
1 / 13 | Los hermanos Castro a través de los años. En esta foto del 2 de noviembre de 1983, el presidente cubano Fidel Castro y su hermano Raúl, jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, observan cómo el primer grupo de cubanos regresa a casa desde Granada, en La Habana, Cuba. - The Associated Press

En marzo pasado, el senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo en una entrevista con EFE que espera que Castro sea juzgado en Estados Unidos en pleno endurecimiento de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia La Habana.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado ni comentado oficialmente sobre la posible acusación, mientras que el Gobierno cubano no ha emitido una respuesta pública al respecto.

La información de la posible investigación sucede el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido el nieto de Castro.

El director de la CIA habría colocado sobre la mesa las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, en medio de una campaña de presión que incluye un bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado.

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