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Gobierno cubano informa que director de la CIA se reunió con sus pares cubanos en La Habana

Abordaron temas de cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y seguridad

15 de mayo de 2026 - 10:17 PM

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La reunión del jueves se produce semanas después de que el gobierno cubano confirmara haberse reunido recientemente con funcionarios estadounidenses en la isla, en medio de las tensiones entre ambos países. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con funcionarios cubanos, entre ellos el nieto del expresidente Raúl Castro, durante una visita de alto nivel a la isla el jueves, según informaron autoridades cubanas y estadounidenses.

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Ratcliffe se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos, y abordaron temas de cooperación en materia de inteligencia, estabilidad económica y seguridad. Un funcionario de la CIA confirmó las reuniones a The Associated Press.

Ratcliffe estuvo allí “para transmitir personalmente el mensaje del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está dispuesto a colaborar seriamente en temas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, declaró el funcionario de la CIA.

Un comunicado oficial de la isla caribeña, en tanto, indicó que el encuentro tuvo lugar “en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales” y en “aras de contribuir a un diálogo político”.

Las administraciones de ambos países han reconocido que mantienen conversaciones luego de un radical incremento de las tensiones binacionales y la imposición de un cerco energético por parte de Estados Unidos, considerada la más dura de las medidas dispuestas recientemente por el presidente Trump para presionar a un cambio político en Cuba.

Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)Un preso indultado abraza a un familiar tras ser liberado de la penitenciaría de La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)Un preso indultado abraza a un familiar fuera de la penitenciaría de La Lima tras su liberación en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
1 / 10 | En imágenes: presos liberados reuniéndose con sus familias a las puertas de una cárcel cubana. Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) - Ramon Espinosa

Mientras Estados Unidos recalcó que Cuba no puede seguir siendo un “refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental”, la delegación cubana en la reunión con el director de la CIA insistió en que la isla no representa ninguna amenaza para la seguridad estadounidense. Los funcionarios cubanos también cuestionaron la continua inclusión del país en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

Rodríguez Castro se reunió previamente en secreto con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el marco de una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves en febrero. Si bien nunca ha ocupado un cargo gubernamental, fue guardaespaldas de su abuelo y posteriormente jefe del equivalente cubano del Servicio Secreto.

La reunión del jueves se produce semanas después de que el gobierno cubano confirmara haberse reunido recientemente con funcionarios estadounidenses en la isla, en medio de las tensiones entre ambos países.

La tensión persiste debido al bloqueo energético estadounidense contra Cuba, país caribeño, y al colapso de su red eléctrica, que ha provocado el corte del suministro a sus provincias orientales. El bloqueo estadounidense de combustible a la isla ha agravado sus problemas económicos, con reducción de las horas de trabajo y deterioro de los alimentos debido a la avería de los refrigeradores.

A principios de esta semana, el Departamento de Estado estadounidense reiteró que proporcionará a Cuba 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo para internet satelital “si el régimen cubano lo permite”.

“Aún tomando en cuenta la incongruencia de la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica, el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe”, expresó el canciller Bruno Rodríguez el jueves en su cuenta de X.

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