Líbano e Israel inician nueva ronda de conversaciones en Washington

Una tercera ronda de conversaciones directas entre Israel y Líbano comenzó en Washington el jueves, a pocos días del vencimiento de una tregua que redujo —pero no detuvo— los combates entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Funcionarios libaneses esperan que las negociaciones de dos días deriven en un nuevo acuerdo de alto el fuego y allanen el camino para abordar una serie de asuntos espinosos, entre ellos el retiro de las fuerzas israelíes del sur de Líbano y el desarme de Hezbollah.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos describió la jornada completa de conversaciones del jueves como “productiva y positiva”, y manifestó que Washington espera con interés el segundo día el viernes. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato para describir la sesión a puerta cerrada y no ofreció detalles adicionales.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha estado presionando para lograr un avance entre los dos vecinos, que oficialmente han estado en guerra desde que el Estado de Israel fue creado en 1948.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Hezbollah no forma parte de esas conversaciones y se ha opuesto abiertamente a que Líbano participe en negociaciones directas con Israel.

Israel y el grupo político-paramilitar, que cuenta con el respaldo de Irán, han seguido intercambiando ataques casi constantemente a través de la frontera pese a un alto el fuego negociado por Estados Unidos el 17 de abril. En un principio fue una tregua de 10 días, que luego se extendió por otras tres semanas.

1 / 17 | Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá. Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) - Mohammed Zaatari 1 / 17 Emotivas fotos de libaneses desplazados que regresan a sus aldeas tras el alto el fuego entre Israel y Hezbolá Desplazados muestran signos de victoria en Qasmiyeh, cerca de la ciudad de Tiro, al sur del Líbano, mientras regresan a su pueblo tras el alto el fuego entre Hezbolá e Israel, el viernes 17 de abril de 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) Mohammed Zaatari Compartir

Las conversaciones pasan a un nivel más alto

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio —quien en abril asistió a las primeras reuniones entre Israel y Líbano en Washington— acompaña a Trump en una visita a China y no asistió a la sesión del jueves.

La ronda actual de conversaciones representa un paso hacia negociaciones más serias, con la participación de enviados de mayor nivel de Líbano e Israel después de que las sesiones preparatorias iniciales fueran encabezadas por los embajadores de ambos países en Washington.

El enviado libanés que estuvo al frente de las conversaciones del jueves, Simon Karam, es un influyente abogado y exembajador libanés en Estados Unidos, que recientemente representó a Líbano en conversaciones indirectas con Israel sobre la implementación del alto el fuego establecido tras la más reciente conflagración entre Israel y Hezbollah. Del lado israelí estaba previsto que asistiera el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Yossi Draznin.

Aún existen grandes diferencias en lo que ambas partes quieren de las conversaciones directas. Funcionarios israelíes se han centrado en desarmar a Hezbollah y han descrito las negociaciones como un paso previo a una posible normalización de las relaciones diplomáticas. Funcionarios libaneses han señalado que buscan un acuerdo de seguridad o un armisticio que no implique la normalización.

PUBLICIDAD

Trump ha pedido públicamente una reunión entre el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras que Aoun ha rechazado reunirse o hablar directamente con Netanyahu en esta etapa, una decisión que probablemente generaría reacciones adversas en Líbano.

Líbano desea un alto el fuego

Un alto funcionario libanés familiarizado con las negociaciones en Washington indicó el jueves que Líbano quiere primero un alto el fuego completo y luego negociaría el retiro de las fuerzas israelíes. El tema de las armas de Hezbollah se abordaría políticamente en Líbano después de eso, afirmó. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato para expresarse con franqueza sobre las conversaciones.

Indicó que Líbano está “dependiendo en gran medida del gobierno de Estados Unidos” para que le proporcione influencia en las negociaciones con Israel, y cree que Trump es “sincero” en su deseo de ayudar a los libaneses.

El funcionario explicó que, cuando Trump y Aoun hablaron recientemente, Trump no presionó a Aoun para reunirse o dialogar con Netanyahu, y mostró comprensión cuando Aoun expuso sus razones para negarse. Según el funcionario, Aoun le dijo a Trump que, si iba a Washington y estrechaba la mano de Netanyahu y luego las conversaciones fracasaban, ello podría tener repercusiones internas en Líbano y desacreditar a Trump.

Aoun le dijo a Trump que, si ambos países logran alcanzar un acuerdo de seguridad, él iría a la Casa Blanca para “inaugurarlo”, y Trump respondió diciendo: “Me gusta eso”, señaló el funcionario.

Si Israel acepta un alto el fuego y se retira del territorio que está ocupando en el sur de Líbano, dijo el funcionario, él cree que Hezbollah aceptaría un arreglo mediante el cual entregaría sus armas al ejército libanés, que podría conservar algunas y destruir otras. Según este plan, Líbano podría considerar permitir que combatientes individuales de Hezbollah se incorporen al ejército libanés si cumplen los requisitos de elegibilidad, añadió.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, dijo en una entrevista el jueves con el sitio israelí de noticias Walla News que Israel desea “negociar una paz plena como si Hezbollah no existiera: fronteras, embajadas, visas, turismo, todo”. Pese a las afirmaciones de funcionarios libaneses de que la normalización diplomática no está actualmente sobre la mesa, dijo que cree que “es posible alcanzar un acuerdo así en unos pocos meses”. Pero, agregó, “estaría condicionado al éxito de la segunda vía: desmantelar a Hezbollah”.

Hezbollah e Israel intercambian fuego

Las conversaciones del jueves comenzaron horas después de que un dron de Hezbollah explotara dentro de Israel, hiriendo a tres civiles, dos de ellos de gravedad, según el ejército israelí y hospitales. Fue el primer caso de civiles heridos por proyectiles de Hezbollah desde el alto el fuego, de acuerdo con reportes del servicio israelí de rescate, Magen David Adom.

Israel ha tenido dificultades para detener los frecuentes ataques de Hezbollah con drones contra fuerzas israelíes en el sur de Líbano y a través de la frontera en el norte de Israel.

El gobierno israelí también ha seguido efectuando ataques en Líbano. El miércoles atacó siete vehículos en ese país —tres de ellos en la autopista principal que se encuentra al sur de Beirut—, matando a 12 personas, incluida una mujer y sus dos hijos, informó el Ministerio de Salud libanés. Ataques posteriores en el sur de Líbano dejaron otros 10 muertos, incluidos seis niños, indicó el ministerio.

El Ministerio de Salud de Líbano afirma que, desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, han muerto 2,896 personas —incluidas unas 400 desde que se implementó el alto el fuego nominal— y 8,824 han resultado heridas. Del lado israelí, han muerto 18 soldados israelíes, dos civiles dentro de Israel y un contratista de defensa que trabajaba en el sur de Líbano.

PUBLICIDAD