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Países del Golfo Pérsico barajan pacto de no agresión con Irán tras la guerra

El pacto estaría inspirado en los Acuerdos de Helsinki, que en 1975 pusieron fin a la Guerra Fría entre el bloque soviético y el occidental

14 de mayo de 2026 - 2:04 PM

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El pacto estaría inspirado en los Acuerdos de Helsinki, que en 1975 pusieron fin a la Guerra Fría entre el bloque soviético y el occidental. (Vahid Salemi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres- Los países árabes del golfo Pérsico barajan firmar un pacto de no agresión con Irán cuando termine la guerra actual, que estaría apoyado por potencias europeas en busca de un marco que dé estabilidad a la región a medio plazo, según asegura este jueves el “Financial Times”, que cita fuentes tanto europeas como árabes.

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El pacto estaría inspirado en los Acuerdos de Helsinki, que en 1975 pusieron fin a la Guerra Fría entre el bloque soviético y el occidental y propiciaron unos años de distensión entre los dos bloques. Aquellos acuerdos fueron firmados por 35 países.

De todos los países árabes de la región, Arabia Saudí sería el más inclinado a ese pacto con Irán, al igual que otros estados más pequeños del Golfo.

Por el contrario, el más reticente parece ser Emiratos Árabes Unidos, hoy en día el estado considerado “halcón” en sus relaciones con Irán y que se enfrenta a los saudíes por la hegemonía regional.

La urgencia de un pacto semejante la ha ocasionado el temor a que la guerra termine y deje al régimen iraní en el poder y con una actitud todavía más hostil hacia sus vecinos, y que en paralelo Estados Unidos empiece a retirar fuerzas de la región.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

El pacto consistiría básicamente en un compromiso mutuo de no agresión entre Irán y sus vecinos, después de que la guerra haya desnudado las vulnerabilidades de estos vecinos, atacados recurrentemente por Irán.

En este esquema no participaría Israel -otra potencia regional-, dada su incompatibilidad con Irán y porque varios estados árabes están quejosos del papel de Israel de arrastrar a Estados Unidos a la guerra actual, una guerra en la que los primeros perjudicados por las represalias iraníes han sido los árabes.

Como parte de ese plan, en un futuro podrían sumarse de uno u otro modo otras dos potencias regionales, ambas musulmanas, interesadas en un Oriente Medio más estable, como son Pakistán y Turquía, siempre según el rotativo.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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