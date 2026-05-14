Incautan un barco frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos y que se dirige a Irán
Una agencia que depende del ejército británico alertó que la nave fue tomada por personal no autorizado cerca del estrecho de Ormuz
14 de mayo de 2026 - 8:37 AM
14 de mayo de 2026 - 8:37 AM
Dubái - Un barco anclado frente a la costa este de Emiratos Árabes Unidos fue incautado y se dirigía hacia aguas territoriales iraníes, según informó el jueves el ejército británico.
La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, señaló que recibió informes de que la embarcación fue tomada por personal no autorizado cuando estaba anclada a 38 millas náuticas (70 kilómetros, 44 millas) al noreste del puerto emiratí de Fujairah, cerca del estrecho de Ormuz.
La incautación se produce mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita muy esperada a Beijing. Se espera que las conversaciones de los líderes se centren en la guerra con Irán, que ha interrumpido el comercio de petróleo, gas y otros productos a nivel mundial y ha sacudido la economía global.
Ocurrió horas después de que Israel dijo que su primer ministro, Benjamin Netanyahu, había visitado en secreto Emiratos Árabes Unidos durante la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, aunque Emiratos negó rápidamente un viaje de este tipo.
La nación del golfo pérsico normalizó relaciones con Israel en 2020. Irán criticó ese acuerdo y ha sugerido repetidamente a lo largo de los años que Israel mantuviera una presencia militar y de inteligencia en Emiratos.
Líderes israelíes han realizado visitas ocasionales a Emiratos en los últimos años, tras la normalización de las relaciones.
La UKMTO no identificó el buque y señaló que estaba investigando lo ocurrido. Nadie se atribuyó la responsabilidad por la incautación.
Fujairah es una importante terminal de exportación de petróleo y el principal puerto de Emiratos fuera del golfo Pérsico. Ha sido atacada repetidamente durante la guerra con Irán.
Irán ha incautado varios barcos desde que el comienzo de la guerra.
La semana pasada, su marina tomó un petrolero identificado como el Ocean Koi, alegando que trataba de obstaculizar las exportaciones de petróleo y los intereses iraníes, según la agencia oficial de noticias IRNA.
El petrolero fue incautado en el golfo de Omán, agregó la agencia, que apuntó que transportaba petróleo iraní cuando fue abordado y llevado a la costa sur de Irán.
Estados Unidos sancionó al Ocean Koi en febrero afirmando que ha formado parte de una “flota fantasma” que ha estado transportando petróleo iraní.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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