Arrestan a sujeto que presuntamente vendía drogas desde una escuela abandonada en San Juan

Una serie de intervenciones contra el narcotráfico culminó este jueves con el arresto de un individuo que presuntamente vendía sustancias controladas desde una escuela en desuso en el residencial Jardines del Paraíso, en San Juan.

El operativo, realizado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, forma parte del plan del superintendente Joseph González para combatir directamente el trasiego de drogas en distintas comunidades.

El director de la División, el inspector José “Joey” Fontánez, sostuvo a Teleonce que, durante la vigilancia en el residencial, los agentes observaron movimientos desde el área de la antigua escuela y determinaron que la estructura presuntamente era utilizada como punto de venta de drogas.

“Observamos que desde el área de la escuela estaban haciendo las ventas e intervenimos. El individuo tiene un amplio historial criminal”, indicó Fontánez.

PUBLICIDAD

En el residencial, los agentes también trabajaron en coordinación con el Departamento de la Vivienda para inspeccionar, al menos, 10 apartamentos vacantes y realizar verificaciones en distintas áreas del complejo.

Mientras, en el sector Juana Matos, en Cataño, las autoridades diligenciaron una orden de allanamiento que dejó, al menos, a cinco personas arrestadas. En esa intervención, los agentes ocuparon sustancias controladas y cargadores de armas de fuego.