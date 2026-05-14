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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a sujeto que presuntamente vendía drogas desde una escuela abandonada en San Juan

En Cataño, las autoridades también diligenciaron una orden de allanamiento que dejó al menos cinco personas arrestadas

14 de mayo de 2026 - 8:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que los agentes continuaban registrando el apartamento intervenido y verificando otras unidades vacantes en el área. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una serie de intervenciones contra el narcotráfico culminó este jueves con el arresto de un individuo que presuntamente vendía sustancias controladas desde una escuela en desuso en el residencial Jardines del Paraíso, en San Juan.

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El operativo, realizado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, forma parte del plan del superintendente Joseph González para combatir directamente el trasiego de drogas en distintas comunidades.

El director de la División, el inspector José “Joey” Fontánez, sostuvo a Teleonce que, durante la vigilancia en el residencial, los agentes observaron movimientos desde el área de la antigua escuela y determinaron que la estructura presuntamente era utilizada como punto de venta de drogas.

“Observamos que desde el área de la escuela estaban haciendo las ventas e intervenimos. El individuo tiene un amplio historial criminal”, indicó Fontánez.

En el residencial, los agentes también trabajaron en coordinación con el Departamento de la Vivienda para inspeccionar, al menos, 10 apartamentos vacantes y realizar verificaciones en distintas áreas del complejo.

Mientras, en el sector Juana Matos, en Cataño, las autoridades diligenciaron una orden de allanamiento que dejó, al menos, a cinco personas arrestadas. En esa intervención, los agentes ocuparon sustancias controladas y cargadores de armas de fuego.

La Policía indicó que los agentes continuaban verificando otras unidades vacantes en el área.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoArrestosArrestos por drogas
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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