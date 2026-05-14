Identifican a hombre cuyo cuerpo fue hallado a orillas de una carretera en Lajas

La Policía investiga el hallazgo del cuerpo baleado de un hombre, a orillas de una carretera, en la madrugada de este jueves en Lajas.

De acuerdo con un informe preliminar de la Uniformada, las autoridades recibieron una llamada alertando sobre un accidente de tránsito en la PR-116, kilómetro 8.3, a eso de las 12:16 a.m.

No obstante, al llegar al lugar, dos agentes del Distrito de Lajas encontraron a un hombre muerto en el área del paseo a la extrema derecha de la vía. El cuerpo presenta varias heridas de bala, informó la Policía.

En un informe de novedades, las autoridades identificaron al occiso como Albert Rodríguez López, de 42 años y residente en Guánica.

Según la Uniformada, Rodríguez López poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas.

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Mientras, a un hospital del área “llegó herido de bala en el pómulo izquierdo otro hombre de 26 años residente en el pueblo de Guánica”, detalló la Uniformada, y “su condición fue descrita como de cuidado”.

En la escena se encontró, también, un vehículo Ford Explorer, del año 2022, en la cual se informó que viajaban las víctimas. La guagua tenía impactos de bala.