Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre cuyo cuerpo fue hallado a orillas de una carretera en Lajas

Mientras, otro individuo de 26 años resultó herido de bala en la cara

14 de mayo de 2026 - 6:20 AM

Updated At

Actualizado el 14 de mayo de 2026 - 7:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se encontró, también, un vehículo Ford Explorer, del año 2022, en la cual se informó que viajaban las víctimas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Por

La Policía investiga el hallazgo del cuerpo baleado de un hombre, a orillas de una carretera, en la madrugada de este jueves en Lajas.

RELACIONADAS

De acuerdo con un informe preliminar de la Uniformada, las autoridades recibieron una llamada alertando sobre un accidente de tránsito en la PR-116, kilómetro 8.3, a eso de las 12:16 a.m.

No obstante, al llegar al lugar, dos agentes del Distrito de Lajas encontraron a un hombre muerto en el área del paseo a la extrema derecha de la vía. El cuerpo presenta varias heridas de bala, informó la Policía.

En un informe de novedades, las autoridades identificaron al occiso como Albert Rodríguez López, de 42 años y residente en Guánica.

Según la Uniformada, Rodríguez López poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas.

Mientras, a un hospital del área “llegó herido de bala en el pómulo izquierdo otro hombre de 26 años residente en el pueblo de Guánica”, detalló la Uniformada, y “su condición fue descrita como de cuidado”.

En la escena se encontró, también, un vehículo Ford Explorer, del año 2022, en la cual se informó que viajaban las víctimas. La guagua tenía impactos de bala.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Mayagüez y de Servicios Técnicos, junto al fiscal Diego Velázquez, están a cargo de la investigación.

Tags
LajasHeridos de balaAsesinatosTiroteosPolicía de Puerto RicoBreaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: