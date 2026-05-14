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Se dispara el calor: emiten la primera advertencia del año para Puerto Rico

Los índices podrían fluctuar entre 108 y 111 grados Fahrenheit, con valores de hasta 112 grados en áreas aisladas

14 de mayo de 2026 - 7:46 AM

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El SNM describió el panorama como “algo complejo”, debido a la abundante nubosidad que mostraban las imágenes de satélite durante la mañana. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El aumento en los índices de calor que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) venía anticipando hace varios días se materializó este jueves, con la primera advertencia de calor del año para Puerto Rico.

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La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano explicó que los modelos ya apuntaban a un patrón más caluroso desde este jueves y hasta el sábado, lo que perfilaba un riesgo elevado de calor en varios sectores de la isla.

“La advertencia se traduce en índices de calor entre 108 a 111 grados Fahrenheit, e incluso 112 en áreas aisladas”, indicó Inglés Serrano.

Sin embargo, la científica describió el panorama como “algo complejo”, debido a la abundante nubosidad que mostraban las imágenes de satélite durante la mañana.

Explicó que esa cobertura pudiera retrasar el proceso de calentamiento durante el periodo en que usualmente se registran los índices más altos.

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De acuerdo con Inglés Serrano, el pico de calor suele ocurrir entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. Pero este jueves pudiera atrasarse más hacia el mediodía y la tarde, entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m.

“En algunas áreas donde logre despejar bien, pudieran sentirse esos índices altos y la humedad, pero quizás no sea tan generalizado”, sostuvo.

Los sectores con mayor posibilidad de experimentar los índices más elevados incluyen áreas del norte central y el sur de Puerto Rico.

Para la tarde, la meteoróloga anticipó aguaceros principalmente sobre el noroeste y noreste, incluyendo la zona metropolitana. Señaló, no obstante, que la actividad de lluvia no debe ser significativa.

Cuidado en las playas de la costa norte

En cuanto a las condiciones costeras, advirtió que permanece un riesgo elevado de corrientes marinas para las playas del norte debido a la combinación de una débil marejada del noreste y los vientos.

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Inglés Serrano reiteró que las playas en ese litoral no están aptas para bañistas, especialmente aquellas que no están protegidas. Como alternativa, recomendó visitar playas del sur y oeste, donde las condiciones estarían más favorables.

De cara al viernes, la meteoróloga anticipó que también pudiera ser un día caluroso, con índices de calor entre los 100 y 108 grados.

Además, no descartó la presencia de polvo del Sahara desde el viernes hacia el fin de semana.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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