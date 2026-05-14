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Puertorriqueño se declara culpable por abrir la puerta de un avión a punto de despegar en Boston

Ángel Morales Torres fue arrestado tras el incidente, que ocurrió en enero de 2025

14 de mayo de 2026 - 9:25 AM

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Morales Torres hizo la alegación de culpabilidad ante el juez del Tribunal de Distrito, F. Dennis Saylor, el martes. (The Associated Press)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre puertorriqueño se declaró culpable de un cargo federal por daños o interferencia con las operaciones de una aeronave tras abrir la puerta de un avión que estaba por despegar del Aeropuerto Internacional Boston Logan, en 2025.

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Ángel Luis Morales Torres, de 24 años, será sentenciado el próximo 4 de agosto tras ser acusado por un gran jurado federal en marzo de 2025, informó la Fiscalía federal del distrito de Massachusetts mediante un comunicado de prensa.

Morales Torres hizo la alegación de culpabilidad ante el juez del Tribunal de Distrito, F. Dennis Saylor, el martes.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

El incidente se reportó el 7 de enero de 2025, cuando Morales Torres viajaba en un vuelo de JetBlue que iría de Boston a Puerto Rico. Cuando el avión se trasladaba por la pista del aeropuerto Logan, en horas de la noche, el pasajero “que quería salir del avión abrió la puerta repentinamente y sin advertencia”, informó la Policía, el año pasado.

“Morales se levantó de su asiento, corrió por el pasillo y entró en una fila vacía de salida de emergencia, donde comenzó a intentar abrir la puerta de salida de emergencia. Un auxiliar de vuelo intentó contener a Morales, pero finalmente otro pasajero lo redujo”, señaló la Fiscalía federal, en su comunicado de prensa.

Avión choca con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark

Avión choca con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark

El inusual incidente fue captado por una cámara instalada en el vehículo.

El hombre logró abrir la puerta, lo que provocó que se desplegara la chorrera inflable de emergencia, causando la operación se detuviera desde las 7:30 p.m., hasta las 10:30 p.m.

Testigos relataron a los medios de comunicación que Morales Torres se enfrascó en una agitada discusión con una mujer que le acompañaba con relación a un teléfono celular.

La Fiscalía federal de Massachusetts precisó que el cargo de dañar o inutilizar una aeronave conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad condicional supervisada y una multa de hasta $250,000.

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AeropuertosMassachusettsBostonAviónFiscalía federal Breaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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