Puertorriqueño se declara culpable por abrir la puerta de un avión a punto de despegar en Boston

Un hombre puertorriqueño se declaró culpable de un cargo federal por daños o interferencia con las operaciones de una aeronave tras abrir la puerta de un avión que estaba por despegar del Aeropuerto Internacional Boston Logan, en 2025.

Ángel Luis Morales Torres, de 24 años, será sentenciado el próximo 4 de agosto tras ser acusado por un gran jurado federal en marzo de 2025, informó la Fiscalía federal del distrito de Massachusetts mediante un comunicado de prensa.

Morales Torres hizo la alegación de culpabilidad ante el juez del Tribunal de Distrito, F. Dennis Saylor, el martes.

1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

El incidente se reportó el 7 de enero de 2025, cuando Morales Torres viajaba en un vuelo de JetBlue que iría de Boston a Puerto Rico. Cuando el avión se trasladaba por la pista del aeropuerto Logan, en horas de la noche, el pasajero “que quería salir del avión abrió la puerta repentinamente y sin advertencia”, informó la Policía, el año pasado.

PUBLICIDAD

“Morales se levantó de su asiento, corrió por el pasillo y entró en una fila vacía de salida de emergencia, donde comenzó a intentar abrir la puerta de salida de emergencia. Un auxiliar de vuelo intentó contener a Morales, pero finalmente otro pasajero lo redujo”, señaló la Fiscalía federal, en su comunicado de prensa.

Avión choca con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark El inusual incidente fue captado por una cámara instalada en el vehículo.

El hombre logró abrir la puerta, lo que provocó que se desplegara la chorrera inflable de emergencia, causando la operación se detuviera desde las 7:30 p.m., hasta las 10:30 p.m.

Testigos relataron a los medios de comunicación que Morales Torres se enfrascó en una agitada discusión con una mujer que le acompañaba con relación a un teléfono celular.