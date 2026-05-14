Demandan a Donald Trump y Ron DeSantis por la donación de terrenos en Miami para una extravagante biblioteca presidencial

Residentes de Miami demandaron el miércoles al presidente Donald Trump, al Miami Dade College y a funcionarios del estado de Florida, alegando que la decisión de donar un tramo icónico de una propiedad en el centro de Miami para la futura biblioteca presidencial de Trump -que también podría albergar un hotel- es inconstitucional.

La demanda argumenta que el presidente, la fundación de su biblioteca presidencial y funcionarios estatales -incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis- violaron la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los estados dar un beneficio financiero a un presidente en ejercicio.

La Casa Blanca no respondió el miércoles por la noche a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

DeSantis se movilizó el pasado septiembre para transferir una parcela de 1.06 hectáreas (2.63 acres) a la fundación de la biblioteca presidencial de Trump. Desde entonces, el presidente y su hijo Eric Trump han compartido extravagantes planes para construir un rascacielos que albergue la biblioteca.

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Un vídeo de inteligencia artificial desvelado en marzo incluye planos panorámicos del exterior y el interior de la torre, con un avión presidencial aparcado en el vestíbulo junto a una escalera mecánica dorada como la que Trump montó durante el lanzamiento de su campaña presidencial en 2015. Otras tomas muestran un gigantesco salón de baile como el que planea construir en la Casa Blanca, una réplica del Despacho Oval, jardines en la azotea y una gran estatua dorada de Trump.

El presidente también sugirió que podría haber entidades con ánimo de lucro en el edificio.

“Este concepto podría ser una oficina, pero lo más probable es que sea un hotel con un hermoso edificio debajo”, dijo Trump a los periodistas en marzo.

La demanda argumentaba que eso significa que el terreno “ya no está disponible para servir a la comunidad estudiantil del MDC y al centro de Miami. En su lugar, el terreno albergará un hotel Trump que enriquecerá al presidente”.

La propiedad donada a la fundación de Trump pertenece al Miami Dade College y se encuentra junto a la Torre de la Libertad, un edificio histórico que se alza junto a los ostentosos condominios frente a la bahía de Biscayne, bordeada de palmeras. El rascacielos de estilo renacentista español albergó uno de los primeros periódicos de la ciudad, pero más tarde sirvió como centro de recursos para cientos de miles de cubanos que buscaban asilo en Estados Unidos, según el Miami Dade College, que ahora gestiona el lugar como museo.

El solar está valorado en unos $67 millones, según una tasación realizada en 2025 por el tasador de propiedades del condado de Miami-Dade. Otros expertos inmobiliarios, incluidos tasadores citados en la demanda, han apostado que la parcela podría venderse por cientos de millones de dólares más.

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