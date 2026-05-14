Avanza caso contra confinado que se negó a ser trasladado al tribunal para enfrentar cargos

Un confinado que se encuentra ingresado en una prisión federal y que inicialmente se negó a ser trasladado a un tribunal estatal para enfrentar cargos por un doble asesinato en Fajardo, ocurrido en marzo de 2025, finalmente compareció ante la justicia.

Según el informe de la Uniformada, la orden fue diligenciada por el agente Miguel Fonseca, adscrito al Negociado de Inteligencia y Arrestos Especiales. Sin embargo, no se especificó cuándo comenzaría la vista preliminar en contra de Fuentes Nazario.

El imputado enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, destrucción de prueba y violaciones a la Ley de Armas, incluyendo disparar o apuntar un arma de fuego, portar y usar un arma sin licencia, y posesión ilegal de un arma larga.

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Luis Xavier Fuentes Nazario, alias “Pull”. (Suministrada)

Según la pesquisa realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2025, a las 11:59 p.m., en el residencial Vistas del Mar, entre los edificios 2 y 3, cuando el imputado habría realizado múltiples disparos contra las dos víctimas.

Los occisos fueron identificados como Jesús A. Romero Rivera, de 28 años, y Erick Joaquín Flores Rivera, de 22 años, quienes murieron en la escena.

El agente investigador José Lebrón Alicea, bajo la supervisión del sargento Luis E. Alejandro Velázquez y en coordinación con el teniente Eliezer Ortiz Castro, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Fajardo, presentó la prueba a la fiscal Karen Caló, quien instruyó a la formulación de cargos antes mencionados.

“La radicación de cargos (fue) en ausencia, luego de que Fuentes Nazario se negara a ser trasladado desde el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, donde se encuentra sumariado por un caso previo”, indica un informe preliminar que emitió la Uniformada para la fecha de la vista de Regla 6.