Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Avanza caso contra confinado que se negó a ser trasladado al tribunal para enfrentar cargos

Las autoridades le imputan a Luis Fuentes Nazario, de 37 años, un doble asesinato ocurrido en marzo de 2025 en Fajardo

14 de mayo de 2026 - 10:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los confinados de Ponce no quisieron ofrecer su versión de lo sucedido. (GFR MEDIA)
Fuentes Nazario fue fichado por la Uniformada en 2025 por delitos relacionados con sustancias controladas.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un confinado que se encuentra ingresado en una prisión federal y que inicialmente se negó a ser trasladado a un tribunal estatal para enfrentar cargos por un doble asesinato en Fajardo, ocurrido en marzo de 2025, finalmente compareció ante la justicia.

RELACIONADAS

La Policía confirmó que Luis X. Fuentes Nazario, alias “Pull”, quien está recluido en el Centro Metropolitano de Detención federal (MDC) en Guaynabo, fue trasladado al Centro Judicial de Fajardo tras el diligenciamiento de una orden de arresto en su contra.

Según el informe de la Uniformada, la orden fue diligenciada por el agente Miguel Fonseca, adscrito al Negociado de Inteligencia y Arrestos Especiales. Sin embargo, no se especificó cuándo comenzaría la vista preliminar en contra de Fuentes Nazario.

El imputado enfrenta cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, destrucción de prueba y violaciones a la Ley de Armas, incluyendo disparar o apuntar un arma de fuego, portar y usar un arma sin licencia, y posesión ilegal de un arma larga.

Luis Xavier Fuentes Nazario, alias “Pull”.
Luis Xavier Fuentes Nazario, alias “Pull”. (Suministrada)

Según la pesquisa realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2025, a las 11:59 p.m., en el residencial Vistas del Mar, entre los edificios 2 y 3, cuando el imputado habría realizado múltiples disparos contra las dos víctimas.

Los occisos fueron identificados como Jesús A. Romero Rivera, de 28 años, y Erick Joaquín Flores Rivera, de 22 años, quienes murieron en la escena.

El agente investigador José Lebrón Alicea, bajo la supervisión del sargento Luis E. Alejandro Velázquez y en coordinación con el teniente Eliezer Ortiz Castro, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Fajardo, presentó la prueba a la fiscal Karen Caló, quien instruyó a la formulación de cargos antes mencionados.

“La radicación de cargos (fue) en ausencia, luego de que Fuentes Nazario se negara a ser trasladado desde el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, donde se encuentra sumariado por un caso previo”, indica un informe preliminar que emitió la Uniformada para la fecha de la vista de Regla 6.

Fuentes Nazario fue fichado por la Uniformada en 2025 por delitos relacionados con sustancias controladas.

Tags
Breaking NewsTribunalesTribunal de FajardoAsesinatosConfinadosCárceles
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: