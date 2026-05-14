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¿Qué discuten Trump y Xi en China? Esto es lo que se sabe

Los presidentes de China y Estados Unidos se reúnen en Pekín para mantener conversaciones cruciales sobre comercio, Taiwán y estabilidad regional

14 de mayo de 2026 - 11:20 AM

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Trump espera centrar las conversaciones de la cumbre en el comercio y en acuerdos para que China compre más productos de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los presidentes Xi Jinping y Donald Trump iniciaron una crucial serie de reuniones en Beijing el jueves, en una cumbre entre Estados Unidos y China donde la estabilidad en la relación es el principal objetivo de los dos días de conversaciones.

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La Casa Blanca y los medios estatales chinos informaron que los líderes concluyeron su reunión del jueves por la mañana después de aproximadamente dos horas. Se espera que Trump parta poco después del mediodía del viernes tras una reunión privada final con Xi. Sin embargo, no se esperan grandes avances en temas divisivos que van desde la guerra con Irán, el comercio, la tecnología y Taiwán.

Trump espera centrar las conversaciones de la cumbre en el comercio y en acuerdos para que China compre más productos agrícolas y aviones de pasajeros, además de establecer una junta para abordar sus diferencias y evitar una repetición de la guerra comercial iniciada el año pasado tras los aumentos arancelarios impuestos por Trump.

Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín.Así el mandatario bajó del avión presidencial.En esta imagen, banderas de China y Estados Unidos.
1 / 11 | Con alfombra roja y guardia de honor: así fue la llegada de Donald Trump a China. Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín. - Mark Schiefelbein

En su reunión a puerta cerrada, Xi le dijo a Trump que, si Taiwán se maneja adecuadamente, las relaciones entre Estados Unidos y China “gozarán de estabilidad general”. De lo contrario, ambos países corren el riesgo de “choques e incluso conflictos, poniendo toda la relación en gran peligro”, afirmó Xi, según la agencia oficial china Xinhua.

Trump autorizó en diciembre un paquete de armas de 11 mil millones de dólares para Taiwán, una isla autónoma que Beijing considera parte de su territorio. Estados Unidos aún no ha avanzado con la entrega.

China agasaja a Trump con una de sus canciones favoritas: “Y.M.C.A.” de Village People

Durante el banquete de Estado en Beijing, la banda militar china interpretó la canción disco “Y.M.C.A.”, que el presidente ha convertido en su tema característico al salir de eventos.

La canción fue interpretada durante una parte privada de la cena, confirmó un funcionario de la Casa Blanca. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir detalles de la parte privada del evento.

Trump suele cerrar sus mítines de campaña y la mayoría de sus eventos oficiales con esta canción, bailando mientras lanza pequeños golpes de puño al aire.

En 2017, “The Stars and Stripes Forever” fue interpretada cuando Trump y Xi inspeccionaron la guardia de honor china durante la ceremonia de bienvenida, una elección inusual destinada a impresionar a Trump.

El jueves, la Casa Blanca informó que Trump y Xi discutieron mejorar la cooperación económica entre Estados Unidos y China. Ambas partes también acordaron que el estrecho de Ormuz debe ser reabierto.

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