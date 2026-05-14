Recuperan los restos de la soldado estadounidense desaparecida durante maniobras militares en Marruecos

Los restos del segundo soldado del Ejército de Estados Unidos que desapareció durante unas maniobras militares en Marruecos han sido recuperados, según informó el Ejército el miércoles, poniendo fin a una operación de búsqueda multinacional que desplegó medios aéreos, navales y de inteligencia artificial.

La soldado fue identificada como Spc. Mariyah Symone Collington de Taveres, Florida, dijo el ejército de EE.UU.. Europa y África en un comunicado. Tenía 19 años.

“Las Fuerzas Armadas Reales marroquíes transportaron los restos del soldado en un helicóptero marroquí a la morgue del Hospital Militar Moulay El Hassan en Guelmim, Marruecos”, dice el comunicado.

Collington sirvió como tripulante de defensa antiaérea y antimisiles y fue asignada a la Batería Charlie, 5º Batallón, 4º Regimiento de Artillería de Defensa Antiaérea, 10º Mando de Defensa Antiaérea y Antimisiles del Ejército de los Estados Unidos, Europa y África dijo.

Collington ingresó en el Programa de Ingreso Retrasado del Ejército Regular en 2023 antes de comenzar el servicio activo en 2024. Completó el Entrenamiento Básico de Combate y el Entrenamiento Individual Avanzado en Fort Sill, Oklahoma, como tripulante de defensa aérea y antimisiles 14P. Se incorporó a la Batería Charlie, 5º Batallón, 4º Regimiento de Artillería de Defensa Antiaérea, en Ansbach, Alemania, en febrero de 2025 y fue ascendida a especialista el 1 de mayo de 2026.

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Sus premios y condecoraciones incluyen la Cinta de Servicio del Ejército.

El anuncio se produjo días después de que el ejército dijera que se habían recuperado los restos de otro soldado, el teniente primero Kendrick Lamont Key Jr., oficial de la 14A Artillería de Defensa Aérea. Los dos soldados cayeron por un acantilado durante una excursión de recreo fuera de servicio en Marruecos. Sus restos están de camino a Estados Unidos.

Un portavoz de la Fuerza Operativa del Ejército de Estados Unidos para Europa Meridional, África, dijo a The Associated Press que las circunstancias que rodearon el incidente siguen bajo investigación.

Se denunció la desaparición de los dos soldados el 2 de mayo, tras participar en African Lion, un ejercicio militar multinacional que se celebra anualmente en Marruecos. Su desaparición desencadenó una operación de búsqueda en la que participaron más de 1.000 militares y civiles estadounidenses y marroquíes, añadió el portavoz de la SETAF-AF.

Los medios desplegados durante la operación incluían un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon de la Marina estadounidense, sistemas aéreos no tripulados, sensores térmicos e ISR, un vehículo submarino no tripulado, un sonar de barrido lateral, una ecosonda multihaz marroquí y capacidades de modelado de deriva de la Guardia Costera estadounidense, según el portavoz.

African Lion 26, es un ejercicio dirigido por Estados Unidos que se inició en abril en cuatro países -Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal- con más de 7.000 efectivos de más de 30 naciones.

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