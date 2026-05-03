Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desaparecen dos militares de Estados Unidos tras maniobras en Marruecos

Militares estadounidenses desaparecieron en el suroeste de Marruecos tras participar en ejercicios militares anuales

3 de mayo de 2026 - 11:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ejercicio militar comenzó en abril y tiene lugar en cuatro países. (Mosa'ab Elshamy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos militares de Estados Unidos están desaparecidos en el suroeste de Marruecos tras participar en unos ejercicios militares multinacionales anuales en el país norteafricano, informó el domingo el Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM).

RELACIONADAS

Estados Unidos, Marruecos y otros países que participan en las maniobras León Africano llevaban a cabo una operación de búsqueda y rescate, indicó AFRICOM.

“El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa”, indicó AFRICOM en un comunicado.

El incidente ocurrió a eso de las 9:00 p.m. del sábado cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa, cerca de Tan Tan, próximo al océano Atlántico. El terreno es montañoso, una mezcla de desierto y llanuras semidesérticas.

El ejercicio comenzó en abril y tiene lugar en cuatro países, incluidos Túnez, Ghana y Senegal. Está previsto que concluya a inicios de mayo.

El comando no indicó a qué unidad o rama de las fuerzas armadas pertenecen los militares desaparecidos. The Associated Press solicitó aclaraciones.

El ejercicio comenzó en Túnez con miembros en servicio activo de diferentes ramas de las fuerzas armadas estadounidenses, incluida la Guardia Nacional, la Reserva del Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines.

En total, más de 7,000 efectivos de más de 30 naciones participan en los cuatro países anfitriones.

León Africano, que se lleva a cabo desde 2004, es el mayor ejercicio militar conjunto anual de Estados Unidos en el continente y suele contar con la participación de altos mandos militares norteamericanos y de sus principales aliados africanos.

Funcionarios militares estadounidenses han señalado que el compromiso multinacional anual sirve como espacio para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y perfeccionar la preparación de las fuerzas participantes ante crisis globales.

En 2012, dos marines estadounidenses murieron y otros dos resultaron heridos durante un accidente de helicóptero en la ciudad sureña marroquí de Agadir mientras participaban en León Africano.

Marruecos es un importante aliado de Estados Unidos en una región convulsa. Desde 2020, oficiales militares desilusionados con los resultados de sus gobiernos para frenar la violencia han derrocado a gobiernos elegidos democráticamente en Mali, Burkina Faso y Níger y han comenzado a distanciarse de las potencias occidentales.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Estados UnidosMilitaresMarruecosTúnezBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 3 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: