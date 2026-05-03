Desaparecen dos militares de Estados Unidos tras maniobras en Marruecos

Dos militares de Estados Unidos están desaparecidos en el suroeste de Marruecos tras participar en unos ejercicios militares multinacionales anuales en el país norteafricano, informó el domingo el Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM).

Estados Unidos, Marruecos y otros países que participan en las maniobras León Africano llevaban a cabo una operación de búsqueda y rescate, indicó AFRICOM.

“El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa”, indicó AFRICOM en un comunicado.

El incidente ocurrió a eso de las 9:00 p.m. del sábado cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa, cerca de Tan Tan, próximo al océano Atlántico. El terreno es montañoso, una mezcla de desierto y llanuras semidesérticas.

El ejercicio comenzó en abril y tiene lugar en cuatro países, incluidos Túnez, Ghana y Senegal. Está previsto que concluya a inicios de mayo.

El comando no indicó a qué unidad o rama de las fuerzas armadas pertenecen los militares desaparecidos. The Associated Press solicitó aclaraciones.

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El ejercicio comenzó en Túnez con miembros en servicio activo de diferentes ramas de las fuerzas armadas estadounidenses, incluida la Guardia Nacional, la Reserva del Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines.

En total, más de 7,000 efectivos de más de 30 naciones participan en los cuatro países anfitriones.

León Africano, que se lleva a cabo desde 2004, es el mayor ejercicio militar conjunto anual de Estados Unidos en el continente y suele contar con la participación de altos mandos militares norteamericanos y de sus principales aliados africanos.

Funcionarios militares estadounidenses han señalado que el compromiso multinacional anual sirve como espacio para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y perfeccionar la preparación de las fuerzas participantes ante crisis globales.

En 2012, dos marines estadounidenses murieron y otros dos resultaron heridos durante un accidente de helicóptero en la ciudad sureña marroquí de Agadir mientras participaban en León Africano.

Marruecos es un importante aliado de Estados Unidos en una región convulsa. Desde 2020, oficiales militares desilusionados con los resultados de sus gobiernos para frenar la violencia han derrocado a gobiernos elegidos democráticamente en Mali, Burkina Faso y Níger y han comenzado a distanciarse de las potencias occidentales.

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