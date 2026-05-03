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Cientos de personas protestan en India por violación y asesinato de una niña de 4 años

Las autoridades informaron detalles del terrible fallecimiento de la menor, crimen por el que fue arrestado un sospechoso de 65 años

3 de mayo de 2026 - 12:57 PM

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Los manifestantes bloquearon la autopista que une las ciudades de Bombay y Bangalore en India, para protestar por la violación y el asesinato de una niña de 4 años en una zona rural presuntamente a manos de un hombre de 65 años. (Agencia EFE)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nueva Delh - Centenares de personas bloquearon este domingo la autopista que une las ciudades de Bombay y Bangalore, en India, para protestar por la violación y el asesinato de una niña de cuatro años en una zona rural, presuntamente a manos de un hombre de 65 años.

Los manifestantes, entre los que se encontraban familiares de la víctima, colocaron el cuerpo de la menor sobre la calzada como medida de presión para exigir justicia y la pena de muerte para el acusado, informó la agencia local PTI.

Las protestas sucedieron durante la madrugada de este domingo y provocaron el colapso del tráfico durante varias horas en una de las autopistas más transitadas de la zona.

El crimen ocurrió el pasado viernes en una zona rural, a unos 50 kilómetros de la ciudad india de Pune, donde un hombre de 65 años con antecedentes penales presuntamente engañó a la menor con comida para trasladarla a un corral de ganado.

Allí la niña fue agredida sexualmente y asesinada a golpes con una piedra, añadieron las fuentes policiales.

Las autoridades confirmaron la detención del sospechoso el sábado, al que identificaron gracias a las grabaciones de una cámara de seguridad de una vivienda cercana, en las que aparecía junto a la víctima.

“El Gobierno no escatimará esfuerzos para asegurar que el responsable reciba el máximo castigo (...) Hablé con el padre de la niña dos veces. Les aseguré que el juicio se tramitaría en un tiempo récord”, afirmó a los medios el jefe de Gobierno regional, Devendra Fadnavis.

La administración estatal informó de la designación de un Equipo de Investigación Especial (SIT, en inglés) para comenzar una investigación exhaustiva sobre el caso.

El detenido ha sido acusado formalmente bajo las disposiciones de la Ley de Protección de la Infancia contra Delitos Sexuales (POCSO), un marco legal que prevé penas severas, incluida la muerte, para agresores de menores de edad.

Durante la jornada, decenas de personas salieron a las calles en otros puntos del estado de Maharastra, demandando una acción urgente por la brutalidad del caso.

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IndiaBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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