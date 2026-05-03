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En pleno vuelo: pasajero agrede a una azafata y trata de entrar a la cabina de un avión

El incidente ocurrió minutos antes de aterrizar en Newark, Nueva Jersey

3 de mayo de 2026 - 12:30 PM

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Una vez en tierra, los agentes detuvieron a un hombre de 48 años, quien fue trasladado a un hospital local para una evaluación psiquiátrica. (Godofredo A. Vásquez)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un pasajero de un vuelo de United Airlines agredió a una azafata y trató de abrir la puerta principal de la cabina del avión, lo que obligó a activar un operativo de seguridad antes del aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

RELACIONADAS

El incidente ocurrió el sábado por la tarde en el vuelo 1837 de United Airlines, poco después de las 18, y derivó en la intervención de la policía de Autoridad Aeroportuaria para detener al agresor, según informó CBS News.

Según se desprende de la grabación de audio de la torre de control de tráfico aéreo, llegando al aeropuerto, el piloto de la aeronave brindó detalles de lo que ocurrió a bordo: reportó que un hombre había atacado a un miembro de la tripulación e intentado forzar el acceso a la cabina.

Una vez en tierra, los agentes detuvieron a un hombre de 48 años, quien fue trasladado a un hospital local para una evaluación psiquiátrica.

Un avión de Air Canada chocó en la noche del domingo con un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria después de aterrizar en la pista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York.El piloto y el copiloto murieron en la colisión, que aplastó el morro del avión.En los momentos previos al accidente, se pudo escuchar a un controlador de tráfico aéreo en una transmisión de radio dando autorización a un vehículo para cruzar parte de la pista, y luego tratando de detenerlo.
1 / 10 | En imágenes: fatal colisión en la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York. Un avión de Air Canada chocó en la noche del domingo con un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria después de aterrizar en la pista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. - Ryan Murphy

La Policía reportó que no hubo heridos como consecuencia del episodio y que una persona que se encontraba en el avión rechazó recibir atención médica.

Por su parte, CBS News indicó que la aerolínea emitió un comunicado al respecto. Se refirieron a un “pasajero conflictivo”. “Agradecemos a nuestra tripulación sus esfuerzos para garantizar la seguridad de sus compañeros y de nuestros clientes”, señala el texto de la empresa.

Otro incidente en un United Airlines

El pasado 18 de abril, otro vuelo de United Airlines atravesó una situación imprevista cuando el vuelo 2092, que había despegado en Chicago y se dirigía a Nueva York, tuvo que aterrizar a mitad del trayecto y evacuar en Pittsburgh debido a una “amenaza a bordo”, según informó The Guardian.

“El FBI de Pittsburgh está al tanto de una amenaza reportada a bordo de un vuelo con destino a Nueva York”, señaló en un comunicado publicado en X la Administración Federal de Aviación. Además, indicaron que todo los pasajeros y la tripulación lograron salir del avión de manera segura.

Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.)Tomada el 7 de mayo de 1964, obreros trabajaban en la construcción de estacionamientos en el AILMM. Las obras requirieron una inversión de $400,000 de fondos estatales e incluían 425 espacios adicionales para pasajeros y empleados, además de la redistribución del tránsitoen el área. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Colección Puertorriqueña Universidad de Puerto Rico en Río Piedras)En abril de este año, el operador Aerostar Airport Holding anunció una inversión millonaria para dotar el AILMM de un sistema de energía solar. En la foto, una vista de la Terminal B frente a la torre de control.
1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada

En tanto, Bob Kerlik, director de asuntos públicos de la autoridad aeroportuaria del condado de Allegheny -donde se encuentra el aeropuerto-, envió un correo electrónico en el que, según indicó The Guardian, informó que la zona en la que se encontraba el avión fue despejada.

El departamento de policía del condado también se refirió a lo sucedido, señaló que se trató de un “presunto problema de seguridad” y no dio detalles sobre la naturaleza de la amenaza. “Nuestro equipo de desactivación de explosivos y perros policía realizaron una inspección de la aeronave, los pasajeros y el equipaje, sin obtener resultados positivos”, indicaron.

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