Spirit Airlines construyó un modelo que la industria copió y luego se hundió

Spirit Airlines, la aerolínea de descuento que en su día sacudió el sector con sus llamativos anuncios y sus tarifas más bajas, emprendió su último vuelo tras 34 años de revolucionar el negocio del transporte aéreo.

La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante, que llegó a valer unos $5,500 millones en la bolsa de valores, declaró el sábado que había cerrado después de que su último vuelo partiera de Detroit y aterrizara sin problemas en Dallas.

“Durante más de 30 años, Spirit Airlines ha desempeñado un papel pionero a la hora de hacer más accesibles los viajes y unir a la gente, al tiempo que impulsaba la asequibilidad en todo el sector”, declaró Dave Davis, Consejero Delegado, en un comunicado.

El anuncio se produce después de dos declaraciones de quiebra en otros tantos años que permitieron a Spirit reembolsar a los prestamistas. En los últimos meses se ha producido una última y alocada carrera para ahorrar dinero recortando rutas, exigiendo concesiones a los sindicatos y persiguiendo un posible acuerdo de financiación con la administración Trump que podría haber supuesto un salvavidas.

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Pero al final, el aumento de los precios del combustible para aviones provocado por la guerra de Irán drenó el efectivo de la empresa a un ritmo acelerado, obligándola a retirarse.

“Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros quería”, dijo Davis.

Retrasados los vuelos en Spirit Airlines Aunque la aerolínea niega inconvenientes, hay pasajeros varados desde temprano en la mañana

De los viajes chárter a las tarifas libres

Empezó como Charter One Airlines, que organizaba viajes de vacaciones a principios de los 80, y creció en popularidad y beneficios dos décadas más tarde con tarifas “desagregadas” sin lujos que permitían a los viajeros renunciar a servicios básicos -manipulación de equipajes, selección de asientos, incluso impresión de billetes- o pagar un suplemento.

Spirit, una aerolínea orgullosamente tacaña e irritante para muchos pasajeros, fue dirigida durante años por el famoso y frugal Ben Baldanza, que pedía sus hamburguesas sencillas, se enfadaba por pagar más por pepinillos que no quería y volaba en los mismos asientos estrechos que sus clientes. Baldanza no se disculpaba por los recortes de la aerolínea y decía que el problema no era que Spirit fuera barata, sino que los pasajeros veían por primera vez una factura detallada y no les gustaba.

Sin embargo, a pesar de todas las quejas, el modelo de Spirit llegó a ser tan influyente que aerolíneas gigantes con décadas más de historia operativa y destinos globales se vieron obligadas a seguir su ejemplo rebajando los precios e introduciendo tarifas “económicas básicas”.

En su último día de operaciones, Spirit había transportado con seguridad a más de 50,000 pasajeros, según un portavoz de la compañía. La aerolínea también estaba trabajando para que más de 1,300 miembros de la tripulación regresaran a casa. Alrededor de 17,000 empleados -algunos con más de 25 años en la aerolínea- se enteraron el viernes de que habían perdido su empleo, muchos de ellos a través de los medios de comunicación, dijo el portavoz.

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En una nota enviada el sábado a sus afiliados, el sindicato de auxiliares de vuelo de Spirit reconocía el fin de la aerolínea y las consecuencias para los trabajadores.

“Mientras el país se lo ha pasado en grande convirtiendo a Spirit en el blanco de las bromas, nosotros hemos construido juntos una fortaleza capaz de resistir cualquier cosa que nos echen”, decía. “Y eso no es ninguna broma”.

Libro de jugadas de la provocación

A pesar de su abrupto final, Spirit dejó tras de sí una reputación imposible de ignorar.

Kendria Talton, que voló el viernes en Spirit de Dallas a Atlanta con su hija para asistir a un concurso de baile, llegó al aeropuerto el sábado tratando de encontrar un nuevo camino a casa.

Talton dijo que había volado varias veces con Spirit por el precio. “Aparte de eso, a nadie le gusta Spirit”, dijo. “Siempre han hablado de Spirit durante años”.

Un avión de Spirit Airlines, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Caroline Brehman (Agencia EFE)

Una parte clave de esa imagen procedía de sus anuncios atrevidos y exagerados, que algunos críticos tachaban de insípidos y que, de hecho, a veces resultaban contraproducentes.

Tras la catástrofe de Deepwater Horizon en 2010, la empresa publicó un anuncio titulado “Echa un vistazo al petróleo de nuestras playas”, jugando con el doble sentido del aceite bronceador y el negro de verdad.

El siguiente fue una “Oferta Weiner” después de que el congresista neoyorquino Anthony Weiner se viera envuelto en un escándalo de sexting, un anuncio que también incluía la frase “tarifas demasiado difíciles de resistir”. Más tarde llegaron sus infames “Rebajas MILF”, en referencia a “Muchas islas, tarifas bajas”, pero también haciendo alusión, con un guiño, al acrónimo sexual.

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Irónicamente, Spirit también se vio abatida por su propio éxito, ya que otras aerolíneas más tradicionales imitaron su oferta y empezaron a robarle clientes con sus propias tarifas bajas.

El desenredo

Spirit llevaba años luchando contra las pérdidas, pero el anuncio de su quiebra fue un shock.

Pocos meses antes, Spirit declaró que probablemente saldría de su segunda quiebra a finales de la primavera o principios del verano, tras llegar a un acuerdo preliminar con los prestamistas.

Cuatro días después, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, lo que disparó los precios mundiales del crudo por encima de los $100. Los precios de la gasolina les siguieron de cerca y los del combustible para aviones se duplicaron con creces en algunos mercados.

Spirit pasó apuros especialmente durante y después de la pandemia de COVID-19, entre el aumento de los costes operativos y su creciente deuda. En noviembre de 2024, Spirit había perdido más de $2,500 millones desde principios de 2020.

La estudiante de la Universidad de Houston Angelina Deruelle, de 23 años, se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood el viernes, último día de operaciones de Spirit, tras la cancelación de su vuelo a Texas. Dijo que la pérdida de la aerolínea como opción de viaje asequible sería difícil de aceptar.