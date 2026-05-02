“Fue un viaje increíble”: se despide piloto boricua tras el cierre de Spirit Airlines

Con el cierre de operaciones de Spirit Airlines, una etapa importante también llegó a su fin en la vida del piloto puertorriqueño Willie Morales, quien se despidió, con el corazón roto pero lleno de gratitud, de la aerolínea que por años consideró su hogar.

“Familia, ha llegado el fin de un legado que duró más de 30 años en el cual pude compartir por casi nueve años, donde compartí con uno de los grupos más profesionales en mi carrera de aviación”, resaltó Morales, conocido como “el Piloto de la Salsa”.

Con esas palabras, cargadas de emoción, el capitán abordó en sus redes sociales el cierre de una etapa que marcó su vida profesional. Además, describió la aerolínea como su hogar y como un espacio donde compartió con uno de los equipos más profesionales de su carrera en la aviación, resaltando el compañerismo.

“Spirit Airlines fue el hogar para muchas familias y hoy, lamentablemente, ha cesado operaciones. Siempre atesoraré cada momento, cada vuelo, cada compañero de trabajo, como todos mis pasajeros. Fue un viaje increíble, lleno de aventuras, retos, alegrías y momentos no tan oportunos”, abundó Morales.

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En su mensaje, también abrió su corazón para reconocer a las personas que han sido su mayor sostén a lo largo de su trayectoria en la aviación, marcada por años de disciplina y sacrificios. En ese sentido, dedicó unas palabras cargadas de gratitud a su familia y amigos.

“A mi familia, les agradezco el apoyo y el permitirme llevar el espíritu aventurero que me caracteriza... (y por) tolerar todas esas noches alejado de ellos. A ustedes, mis seguidores y amigos, (gracias) por todo el apoyo que siempre me han brindado, por sus oraciones y bendiciones para que cada vuelo que tuviera fuera uno seguro. Vivo muy agradecido de todos ustedes por siempre”, enfatizó Morales.

Aunque indicó que evalúa su futuro profesional, adelantó que tomará un descanso para asimilar esta nueva etapa antes de tomar una decisión definitiva sobre su trayectoria profesional, ya sea continuar vinculado a la aviación o acogerse al retiro.

“Por el momento, tomaré un descanso para luego decidir si sigo en la aviación o busco el retiro. Aunque aún me quedan unos años de productividad. Me despido un poco triste por esta noticia porque yo amo mi trabajo y amé a Spirit Airlines”, añadió.

El capitán cerró su mensaje con un tono de gratitud y despedida, reflejando la mezcla de tristeza y orgullo que deja esta etapa. “Spirit fue mi pasión, mi sueño, mi alma libre. Los quiero un mundo, familia. ¡Bendiciones a todos y nuevamente, gracias por siempre estar pendiente a mí“, puntualizó.

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El cierre de Spirit Airlines marca uno de los episodios más significativos en la industria de la aviación de bajo costo en Estados Unidos. La aerolínea, que operó durante 34 años, anunció el cese total de sus operaciones este sábado tras no llegar a un acuerdo con el gobierno federal para un rescate por $500 millones.