Spirit Airlines anuncia cese inmediato de sus operaciones

Spirit Airlines, una aerolínea irreverente que revolucionó el sector con sus anuncios provocadores y sus tarifas con grandes descuentos, anunció el sábado el cese de sus operaciones tras 34 años.

La aerolínea de bajo costo, que llegó a operar cientos de vuelos diarios en sus aviones de color amarillo brillante y empleó a unas 17,000 personas, indicó que había “iniciado una reducción ordenada de nuestras operaciones, con efecto inmediato”.

Todos sus vuelos han sido cancelados y su servicio al cliente ya no está disponible, dijo la compañía en su sitio web.

“Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos atender a nuestros clientes durante muchos años más”, apuntó la firma en su comunicado.

La aerolínea informó a los clientes que podían recibir reembolsos, pero que no se les ayudaría a reservar vuelos con otras empresas.

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El cierre era una medida esperada luego de que el viernes pasara sin que se produjera el rescate gubernamental que necesitaba la aerolínea, que tenía grandes problemas de liquidez.

El presidente del país, Donald Trump, dijo el viernes que su gobierno presentó una “propuesta final” a la aerolínea para una adquisición financiada con fondos públicos para evitar la quiebra, pero no se llegó a un acuerdo.

Trump planteó la idea de un rescate la semana pasada después de que la empresa se vio envuelta en un proceso de quiebra por segunda vez en menos de dos años, con el precio del combustible para aviones disparado debido a la guerra con Irán. Unos 17.000 empleos podrían verse afectados por el cierre, de acuerdo con el abogado de Spirit, Marshall Huebner.

Spirit ha tenido dificultades financieras desde la pandemia del COVID-19, lastrada por el aumento de los costos operativos y el incremento de su deuda. Cuando solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre de 2024, había perdido ya más de 2.500 millones de dólares desde principios de 2020.

La aerolínea de bajo costo volvió a solicitar protección por bancarrota en agosto de 2025, cuando reportó 8.100 millones de dólares en deudas y 8.600 en activos, según documentos judiciales.

Los partidarios de un rescate —incluyendo sindicatos que representan a los pilotos, auxiliares de vuelo y trabajadores de pista de Spirit— alegaron que la quiebra dejaría a miles de estadounidenses sin trabajo y perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia entre aerolíneas y aumentar las tarifas aéreas.

Los viajeros y turistas con presupuestos más ajustados serán probablemente quienes sientan más la ausencia de Spirit, especialmente en lugares donde tenía una gran presencia, como Las Vegas y Fort Lauderdale y Orlando en Florida.