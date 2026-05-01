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Spirit Airlines se estaría preparando para cesar operaciones

La aerolínea de bajo costo esperaba un rescate del gobierno federal que no ha prosperado

1 de mayo de 2026 - 12:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En 2025 Spirit Airlines se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal por segunda vez en menos de un año. (Chris O'Meara)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines estaría a punto de cesar operaciones, reportó The Wall Street Journal.

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El medio especializado sostuvo que la aerolínea podría quedarse sin dinero en efectivo, luego de que el rescate de $500 millones que esperaba del gobierno federal no ha prosperado.

Sin la ayuda gubernamental, Spirit Airlines estaría buscando liquidar su flota de aviones y cerrar operaciones, a tenor con los reportes.

En 2025, la aerolínea se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal por segunda vez en menos de un año.

En Puerto Rico, Spirit solo tiene presencia en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, desde donde vuela a nueve destinos: Atlanta, Baltimore, Dallas, Newark, Fort Lauderdale, Orlando, Miami, Chicago y Filadelfia.

La aerolínea cuenta con una participación de mercado de entre 5% a 6% en la instalación, según Aerostar Airport Holdings, por lo que un cese de operaciones tendría un impacto relevante en la disponibilidad de asientos en la isla.

Spirit salió en 2023 de los aeropuertos Mercedita (PSE), en Ponce, y Rafael Hernández, en Aguadilla (BQN), debido al impacto del “recall” de los motores Pratt & Whitney en su flota.

Empero, los problemas económicos de la aerolínea recrudecieron cuando un tribunal federal bloqueó su fusión con JetBlue.

Previamente, Frontier Airlines intentó adquirir Spirit, pero luego JetBlue presentó una oferta más atractiva.

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TurismoSpirit Airlines
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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