Agudiza la crisis fiscal de Spirit Airlines

En medio del reciente aumento en el costo del combustible, la crisis fiscal de Spirit Airlines está agudizando, reportaron medios especializados en Estados Unidos.

La aerolínea, que en agosto del año pasado se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal por segunda vez en menos de un año, podría liquidarse si no encuentra una salida a la situación, informaron Bloomberg y CNBC.

No obstante, este viernes trascendió que Spirit estaría tocando la puerta del gobierno en busca de ayuda.

El lunes pasado, la línea aérea informó que presentaría un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) y un Plan de Reorganización ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

PUBLICIDAD

Ambos documentos, según un comunicado de prensa, “describen el marco financiero que respalda la salida prevista de Spirit del Capítulo 11 a inicios del verano”.

En concreto, Spirit dijo que espera reducir sus acreencias de $7,400 millones a $2,000 millones cuando se complete la reestructuración de la deuda.

“Nos complace alcanzar otro hito que refleja la confianza de nuestros prestamistas y acreedores en nuestro futuro, con un plan que posiciona mejor a Spirit para seguir ofreciendo valor a los consumidores estadounidenses”, dijo Dave Davis, presidente y CEO de Spirit, en ese momento.

Para el tercer trimestre de 2026, Spirit adelantó que ajustará aún más su flota, aunque dijo que prevé añadir aviones entre 2027 y 2030.

El plan de la empresa también persigue concentrar sus rutas en sus mercados más fuertes: Fort Lauderdale, Orlando, Detroit y Nueva York.

En Puerto Rico, Spirit solo tiene presencia en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

La aerolínea cuenta con una participación de mercado cercana al 13% en la instalación, según datos reportados por este diario anteriormente.

Spirit salió en 2023 de los aeropuertos Mercedita (PSE), en Ponce, y Rafael Hernández, en Aguadilla (BQN), debido al impacto del “recall” de los motores Pratt & Whitney en su flota.

Empero, los problemas económicos de la aerolínea recrudecieron cuando un tribunal bloqueó su fusión con JetBlue.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para detener la unión de las aerolíneas debido a que, presuntamente, la transacción elevaría las tarifas aéreas.