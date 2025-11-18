Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
79°lluvia moderada
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 07:43 PM
S&P 500
6644.46
-0.42%
·
Dow Jones
46240.62
-0.75%
·
Nasdaq
22550.39
-0.69%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Spirit volará nuevamente a tres destinos desde San Juan

La aerolínea amplió su presencia en la isla previo al inicio de la época festiva

18 de noviembre de 2025 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Spirit Airlines es una de las tres aerolíneas con mayor demanda en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. (Charles Krupa)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Previo al inicio de la época festiva, Spirit Airlines anunció este martes que volará nuevamente a tres destinos desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde: Boston, Miami y Newark.

La aerolínea, una de las tres con mayor demanda en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, también aumentará la frecuencia de sus vuelos con destino a Baltimore, Fort Lauderdale, Orlando, Dallas y Filadelfia.

“Sabemos que nuestros invitados quieren conectar con sus seres queridos y con nuevos y atractivos destinos en esta temporada de vacaciones, y nuestra ampliación de servicios les facilitará llegar allí”, dijo Andrea Lusso, vicepresidenta de Planificación de Servicios de Spirit Airlines, en un comunicado de prensa.

“Los invitados pueden disfrutar de aún más opciones para viajar entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, con mayores ahorros y mayor comodidad en sus vacaciones y viajes de 2026″, agregó.

El incremento en las operaciones de Spirit Airlines en Puerto Rico se produce al margen de la bancarrota a la que la aerolínea se acogió recientemente, tras acumular deudas multimillonarias.

A continuación, los cambios anunciados por Spirit:

  • SJU a Miami (MIA) se reinicia con servicio diario el 20 de noviembre de 2025.
  • SJU a Chicago (ORD) aumenta a servicio diario el 20 de noviembre de 2025.
  • SJU a Fort Lauderdale (FLL) aumenta a 2 servicios diarios el 5 de diciembre de 2025.
  • SJU a Newark (EWR) y a Boston (BOS) se reinician con servicio diario el 18 de diciembre de 2025.
  • SJU a Orlando (MCO) aumenta a tres servicios diarios el 18 de diciembre de 2025.
  • SJU a Baltimore (BWI), Dallas (DFW) y Filadelfia (PHL) aumentará la frecuencia a un servicio diario a partir del 18 de diciembre de 2025.
  • 32 conexiones con escala a SJU desde ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe.
Tags
Spirit AirlinesSan JuanAeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: