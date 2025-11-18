Spirit volará nuevamente a tres destinos desde San Juan

Previo al inicio de la época festiva, Spirit Airlines anunció este martes que volará nuevamente a tres destinos desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde: Boston, Miami y Newark.

La aerolínea, una de las tres con mayor demanda en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, también aumentará la frecuencia de sus vuelos con destino a Baltimore, Fort Lauderdale, Orlando, Dallas y Filadelfia.

“Sabemos que nuestros invitados quieren conectar con sus seres queridos y con nuevos y atractivos destinos en esta temporada de vacaciones, y nuestra ampliación de servicios les facilitará llegar allí”, dijo Andrea Lusso, vicepresidenta de Planificación de Servicios de Spirit Airlines, en un comunicado de prensa.

“Los invitados pueden disfrutar de aún más opciones para viajar entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, con mayores ahorros y mayor comodidad en sus vacaciones y viajes de 2026″, agregó.

PUBLICIDAD

El incremento en las operaciones de Spirit Airlines en Puerto Rico se produce al margen de la bancarrota a la que la aerolínea se acogió recientemente, tras acumular deudas multimillonarias.

A continuación, los cambios anunciados por Spirit: