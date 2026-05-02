¿Te quedaste varado por el cierre de Spirit? Estas aerolíneas ofrecen tarifas de rescate

Si eres uno de los pasajeros que quedó varado tras el cese de operaciones de Spirit Airlines, debes saber que al menos tres aerolíneas, JetBlue, Frontier y Delta, están ofreciendo “tarifas de rescate”, que pueden ayudarte a llegar a tu destino tras la situación.

En un comunicado de prensa, JetBlue anunció este sábado que ofrecerá apoyo a los clientes y miembros del equipo de Spirit afectados por el cierre de la aerolínea, ofreciendo tarifas de rescate de $99 para ayudar a viajeros varados con planes de viaje inmediatos.

La aerolínea informó que limitará las tarifas para garantizar que sigan existiendo opciones de reubicación asequibles a medida que más viajeros buscan volver a reservar y aumenta la demanda.

“Esta es una noticia realmente difícil para los miles de miembros del equipo de Spirit afectados, así como para los clientes que tenían viajes planeados con Spirit”, dijo Joanna Geraghty, directora ejecutiva de JetBlue.

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De igual forma, extenderá su acuerdo de uso de jumpseat para pilotos y tripulantes de cabina de Spirit que intentan regresar a casa y ofrecerá oportunidades de entrevista para vacantes en JetBlue.

“Llegamos a conocer a muchos de sus tripulantes durante nuestras conversaciones de adquisición, y estamos pensando en todos aquellos cuyas vidas se están viendo afectadas. Queremos ayudar a llenar el vacío que deja esta pérdida“, agregó Geraghty.

Para ayudar a los clientes de Spirit, JetBlue está ofreciendo tarifas de $99 por trayecto a personas con comprobante de un itinerario válido para la misma ruta, para viajes hasta el 6 de mayo. Estos clientes deben llamar al 1-800-JETBLUE para analizar su situación.

“Con operaciones importantes en Fort Lauderdale y San Juan, estamos en una posición única para ayudar a los clientes de Spirit a llegar a su destino y garantizar que los vuelos sigan siendo asequibles a pesar de la mayor demanda”, añadió Geraghty. “Entendemos lo inquietante que puede ser para los viajeros encontrarse de repente sin saber qué hacer”.

Asimismo, JetBlue detalló que ampliará su presencia en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), en Florida, con 11 nuevas ciudades para cubrir servicios críticos y permitir que los clientes sigan teniendo una sólida selección de vuelos y destinos.

Desde el 1 de mayo, la aerolínea también limitará todas las tarifas Blue Basic a $299 en rutas sin escalas operadas por JetBlue desde y hacia el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, que también eran operadas por Spirit en abril.

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De acuerdo al comunicado, el límite de tarifas aplicará a nuevas compras realizadas hasta el 8 de mayo de 2026, para viajes entre el 2 y el 8 de mayo de 2026.

“Si bien JetBlue siempre ofrece una gran experiencia a tarifas bajas todos los días, este límite está diseñado para ayudar a los clientes a evitar precios más altos de última hora a medida que más personas reservan viajes alternativos”, indicó Geraghty.

La aerolínea detalló que Fort Lauderdale y San Juan son ciudades enfoque de JetBlue, y la aerolínea es la más grande en ambas, ofreciendo una extensa red de rutas.

JetBlue reconoció que estos dos mercados también han sido de los más activos para Spirit, lo que significa que los viajeros pueden experimentar interrupciones significativas tras la pérdida repentina del servicio. Por ende, se indicó que JetBlue está interviniendo donde la necesidad es mayor y donde cuenta con la escala y alcance para brindar apoyo significativo.

La aerolínea informó que continuará monitoreando la demanda y la capacidad operativa y podrá ajustar sus acciones según las necesidades de los clientes.

Apoyo a los miembros del equipo de Spirit

JetBlue también reconoce que algunos pilotos y tripulantes de cabina de Spirit pueden quedar varados tras el cierre. Para apoyar a los tripulantes, JetBlue extenderá su acuerdo de uso de jumpseat durante las próximas dos semanas, sujeto a disponibilidad y limitado a asientos en cabina. Además, la aerolínea busca ofrecer oportunidades de entrevista a miembros del equipo de Spirit afectados por el cierre.

Refuerzo del servicio en Fort Lauderdale

De otro lado, JetBlue añadió nuevos servicios para ampliar aún más las opciones para los clientes en Fort Lauderdale, garantizando que los viajeros sigan teniendo acceso a sus destinos predilectos.

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A tales fines, JetBlue espera operar cerca de 130 salidas diarias desde Fort Lauderdale este verano, lo que marcará “la mayor operación en la historia de la aerolínea desde este aeropuerto, más de un 75% más de vuelos diarios que en el año 2025″.

“El sur de Florida es un mercado clave para JetBlue, y reconocemos que este es un momento difícil para muchos viajeros”, comentó Geraghty. “Nuestro enfoque es responder en el corto plazo añadiendo servicio, manteniendo la conectividad y manteniendo tarifas competitivas, para que los clientes puedan seguir viajando con confianza”, agregó.

<b>Nueva Ciudad</b> <b>Vuelos por dia:</b> <b>Fecha de inicio</b> Barranquilla, Colombia (BAQ)2 1 vuelo diario 1 de octubre del 2026 Baltimore (BWI) 3 vuelos diarios 9 de julio del 2026 Cali, Colombia (CLO)2 1 vuelo diario 15 de octubre del 2026 Charlotte, N.C. (CLT) 3 vuelos diarios 9 de julio del 2026 Columbus, Ohio (CMH) 1 vuelo diario 2 de noviembre del 2026 Indianapolis (IND) 1vuelo diario 2 de noviembre del 2026

Además, JetBlue añadirá nuevos vuelos sin escalas hacia Fort Lauderdale desde:

<b>Nueva Ciudad</b> <b>Vuelos por dia:</b> <b>Fecha de inicio</b> Nashville, Tenn. (BNA) 3 vuelos diarios 9 de julio del 2026 Detroit (DTW) 2 vuelos diarios 9 de julio del 2026 Houston (IAH) 3 vuelos diarios 9 de julio del 2026 Chicago (ORD) 2 vuelos diarios 9 de julio del 2026 Ponce, Puerto Rico (PSE) 1 vuelo diario 9 de julio del 2026

JetBlue también incrementará frecuencias en rutas existentes desde Fort Lauderdale, incluyendo Austin, Aguadilla, Dallas/Fort Worth, Raleigh-Durham, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Asimismo, lanzará servicio el 2 de noviembre entre Baltimore/Washington (BWI) y San Juan (SJU).

En Fort Lauderdale, JetBlue indicó que la incorporación de 27 vuelos representa un aumento significativo que aprovecha la escala, tripulaciones e infraestructura existentes en el sur de Florida.

Las tarifas limitadas están disponibles desde ayer, viernes. Las nuevas rutas y frecuencias estarán disponibles para reserva a partir de la noche del 4 de mayo en jetblue.com y en la aplicación móvil.

Frontier Airlines lanza tarifas

De igual forma, Frontier Airlines anunció descuentos de tarifas de rescate en toda su red y también está ofreciendo un pase de verano GoWild “todo lo que puedas volar” por $199, con el fin de apoyar a los viajeros afectados por el cese de operaciones de Spirit.

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Actualmente, Frontier opera más de 100 rutas que anteriormente eran servidas por Spirit y este verano ampliará sus operaciones con nueve rutas adicionales, además de 15 vuelos diarios adicionales en 18 mercados donde antes operaba Spirit.

“Spirit Airlines jugó un papel importante en expandir el acceso a viajes asequibles y en llevar más tarifas bajas a más personas”, expresó Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. “Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y empleados. Frontier está ofreciendo tarifas con descuento para ayudar a las personas a mantener sus planes de viaje y el acceso a tarifas bajas”, agregó.

Para apoyar a los viajeros afectados, Frontier ofrece hasta 50% de descuento en tarifas base en toda su red para viajes hasta el 19 de noviembre.

Los clientes pueden reservar hasta el 10 de mayo en FlyFrontier.com o en la aplicación móvil de Frontier usando el código promocional SAVENOW.

La aerolínea detalló que los viajes los días martes, miércoles y sábados califican para un 50% de descuento en la tarifa base con compra anticipada de 21 días, mientras que otros días de la semana tienen un 10% de descuento sin necesidad de compra anticipada. Aplican ciertas fechas de restricción.

Para más información sobre el GoWild Summer Pass, haga clic aquí.

Se suma Delta

Con un mensaje en sus redes sociales, la aerolínea Delta también anunció que tiene tarifas de rescate reducidas y no reembolsables durante los próximos cinco días en rutas domésticas (sin escalas y con una escala a través de nuestros centros de conexión) y en rutas entre Estados Unidos y América Latina.