¿Tenías un vuelo reservado con Spirit Airlines? Esto es lo que debes saber

Si bien la ocupación de los asientos de los aviones de Spirit Airlines ya era baja debido a la incertidumbre a su futuro, los pasajeros que tuvieran reservas con la aerolínea recibirían reembolsos automáticos.

Así lo informó este sábado la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), entidad que aseguró que se mantiene monitoreando el impacto de la salida del mercado de la línea aérea de bajo costo, tras no llegar a un acuerdo con el gobierno federal para un rescate por $500 millones.

Los reembolsos, se informó, se realizarían directamente con la aerolínea mediante tarjeta de crédito o débito, devolviendo el dinero a la forma de pago original.

Los pasajeros que hayan realizado sus reservas a través de agencias de viajes deberán comunicarse directamente con estas para gestionar sus reembolsos, precisó la CTPR.

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En el caso de boletos adquiridos mediante otros métodos, como vales, créditos o puntos Free Spirit, la compensación se determinará en una etapa posterior como parte del proceso de quiebra.

Aunque la aerolínea informó que los clientes podían recibir reembolsos, destacó que no ayudaría a reservar vuelos con otras empresas.

En su página web, Spirit advirtió que los pasajeros “no deben ir al aeropuerto”.

La aerolínea, que inició operaciones hace 34 años, cesó operaciones durante esta madrugada, cuando informó que todos sus vuelos fueron cancelados y que su servicio al cliente ya no estaba disponible.

“Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos atender a nuestros clientes durante muchos años más”, apuntó la firma en su comunicado.

Los problemas financieros de Spirit iniciaron con la pandemia del Covid-19, pero recrudeció con el aumento en los costos de operación y el incremento en la deuda.

Spirit se acogió a la quiebra por primera vez en noviembre de 2024, cuando había perdido más de $2,500 millones.

Mientras, en agosto de 2025 volvió a solicitar la protección de la bancarrota al registrar $8,100 millones en deudas.

El presidente Donald Trump presentó ayer, viernes, una propuesta final para rescartar a Spirit, pero el acuerdo no progresó.

Spirit operaba nueve rutas desde y hacia el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

Sin embargo, la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles, destacó que todas las rutas son atendidas por otras aerolíneas.