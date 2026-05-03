Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cierre de Spirit Airlines: qué pueden hacer los viajeros para recibir sus reembolsos

Los pasajeros afectados pueden encontrar orientación sobre vuelos alternativos y procesos para recuperar su dinero

3 de mayo de 2026 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Spirit Airlines enfrenta un proceso de quiebra desde hace varios meses. (Jeff Amy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El colapso de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines podría marcar el fin de una era para los viajeros con cierta sensibilidad financiera.

RELACIONADAS

Pero si te viste afectado por su ahora desaparecido calendario de vuelos, aquí hay algunas cosas que debes saber para poder regresar a casa y recuperar tu dinero.

“Tarifas de rescate”, precios reducidos para nuevos vuelos

Muchas aerolíneas que antes competían con Spirit ahora están interviniendo con ofertas para ayudar a sus pasajeros. Aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Frontier Airlines y Southwest Airlines están limitando o reduciendo los precios de los boletos para que las personas reserven nuevos vuelos.

Hay una ventana limitada para estas ofertas, que priorizan a los viajeros que quedaron varados y necesitan encontrar otra forma de llegar a su destino.

Por ejemplo, la oferta de Southwest solo está disponible en persona en el mostrador de boletos del aeropuerto hasta el miércoles 6 de mayo, según el grupo comercial del sector Airlines for America y el U.S. Department of Transportation. Por su parte, United permite estas reservas por hasta dos semanas y se pueden hacer en línea.

La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. Entrada del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Es probable que los viajeros de ocio y con un presupuesto ajustado sean los que más sientan la ausencia de Spirit, especialmente en lugares donde la aerolínea tiene una gran presencia, como Las Vegas y las ciudades de Fort Lauderdale y Orlando, en Florida.
1 / 13 | FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM. La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. - Ramon "Tonito" Zayas

Para quienes planeaban volar con Spirit y ahora necesitan una alternativa a esta aerolínea de ultra bajo costo, American, Allegiant, Frontier y Delta han anunciado tarifas reducidas en las mismas rutas que Spirit operaba.

Muchos anuncios de las compañías incluyen mapas que muestran dónde sus rutas coincidían con las de Spirit, lo que puede ayudar a encontrar un vuelo comparable.

“Spirit Airlines desempeñó un papel importante al ampliar el acceso a viajes asequibles y llevar tarifas bajas a más personas”, dijo Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. “Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y empleados”.

Recupera tu dinero mediante reembolsos

Spirit Airlines indicó que estaba preparada para una “reducción ordenada” de sus operaciones y que procesará automáticamente los reembolsos para cualquier vuelo reservado con tarjeta de crédito o débito.

Los viajeros que reservaron a través de agencias de viaje de terceros deben dirigir sus solicitudes de reembolso a esos agentes.

Quienes obtuvieron sus reservas mediante vales, créditos o puntos tendrán que esperar el proceso de bancarrota de Spirit.

Si tienes dudas sobre si tu dinero regresará a tu bolsillo, existen otras formas de intentar recuperarlo por un vuelo de Spirit no utilizado.

El Departamento de Transporte sugiere contactar a la compañía de tu tarjeta de crédito y ejercer tus derechos bajo la Fair Credit Billing Act, solicitando un “chargeback” (reverso del cargo) por servicios no prestados.

Si compraste seguro de viaje o está incluido en los beneficios de tu tarjeta, consulta si cubre “insolvencia” o “cese de servicio”.

Como último recurso, puedes presentar un reclamo en el proceso de bancarrota, aunque las autoridades advierten que esto consume tiempo y dinero y podría resultar solo en un reembolso parcial.

La National Consumers League aconsejó a los viajeros conservar toda la documentación que pruebe su reserva con Spirit, incluyendo recibos, confirmaciones, avisos de cancelación y cualquier comunicación con la aerolínea. También instó a actuar rápidamente, ya que las compañías de tarjetas e seguros pueden tener plazos estrictos.

“No todos los clientes de Spirit deben asumir que un reembolso aparecerá automáticamente”, dijo John Breyault, vicepresidente de políticas públicas del grupo. “Cuando una aerolínea cierra tan repentinamente, depende de los viajeros tomar medidas proactivas para tener la mejor oportunidad de recuperar su dinero”.

Expansión de capacidad y beneficios

American y United dijeron que están ajustando sus flotas para ayudar a más pasajeros varados. American está evaluando usar aviones más grandes, mientras que United considera añadir vuelos adicionales en rutas donde coincidían con Spirit.

“Estamos revisando oportunidades para añadir capacidad adicional, incluyendo el uso de aeronaves más grandes en rutas críticas, para apoyar a tantos pasajeros afectados como sea posible”, indicó American en un comunicado a través de Airlines for America.

Southwest también anunció que ofrecerá igualar estatus, reconociendo a los miembros Silver y Gold de Spirit dentro de su propio programa A-List.

La empresa de alquiler de autos Hertz también está promocionando ofertas de transporte alternativo, con alquileres de un solo trayecto y hasta un 25% de descuento para quienes consideren que “la carretera puede ser la forma más rápida de llegar a casa en situaciones como esta”.

El futuro de sus empleados

Los miembros de la tripulación de Spirit que estén varados en su destino deberían recibir beneficios de viaje, incluidos asientos disponibles en otras aerolíneas cuando haya espacio.

American dijo: “Proporcionaremos transporte para los miembros del equipo de Spirit que hayan sido desplazados durante un viaje de trabajo”, según un comunicado de Airlines for America.

El Departamento de Transporte también indicó que otras compañías están ofreciendo entrevistas preferenciales para acelerar la búsqueda de empleo de pilotos, asistentes de vuelo y otros empleados de Spirit. American añadió que organizará eventos de reclutamiento para estos trabajadores.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Spirit AirlinesEstados UnidosEconomía de Estados UnidosAmerican AirlinesJetBlueFrontier AirlinesSouthwest AirlinesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 3 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: