Cierre de Spirit Airlines: qué pueden hacer los viajeros para recibir sus reembolsos

El colapso de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines podría marcar el fin de una era para los viajeros con cierta sensibilidad financiera.

Pero si te viste afectado por su ahora desaparecido calendario de vuelos, aquí hay algunas cosas que debes saber para poder regresar a casa y recuperar tu dinero.

“Tarifas de rescate”, precios reducidos para nuevos vuelos

Muchas aerolíneas que antes competían con Spirit ahora están interviniendo con ofertas para ayudar a sus pasajeros. Aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Frontier Airlines y Southwest Airlines están limitando o reduciendo los precios de los boletos para que las personas reserven nuevos vuelos.

Hay una ventana limitada para estas ofertas, que priorizan a los viajeros que quedaron varados y necesitan encontrar otra forma de llegar a su destino.

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Por ejemplo, la oferta de Southwest solo está disponible en persona en el mostrador de boletos del aeropuerto hasta el miércoles 6 de mayo, según el grupo comercial del sector Airlines for America y el U.S. Department of Transportation. Por su parte, United permite estas reservas por hasta dos semanas y se pueden hacer en línea.

1 / 13 | FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM. La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Para quienes planeaban volar con Spirit y ahora necesitan una alternativa a esta aerolínea de ultra bajo costo, American, Allegiant, Frontier y Delta han anunciado tarifas reducidas en las mismas rutas que Spirit operaba.

Muchos anuncios de las compañías incluyen mapas que muestran dónde sus rutas coincidían con las de Spirit, lo que puede ayudar a encontrar un vuelo comparable.

“Spirit Airlines desempeñó un papel importante al ampliar el acceso a viajes asequibles y llevar tarifas bajas a más personas”, dijo Bobby Schroeter, director comercial de Frontier. “Reconocemos que este es un momento difícil para sus clientes y empleados”.

Recupera tu dinero mediante reembolsos

Spirit Airlines indicó que estaba preparada para una “reducción ordenada” de sus operaciones y que procesará automáticamente los reembolsos para cualquier vuelo reservado con tarjeta de crédito o débito.

Los viajeros que reservaron a través de agencias de viaje de terceros deben dirigir sus solicitudes de reembolso a esos agentes.

Quienes obtuvieron sus reservas mediante vales, créditos o puntos tendrán que esperar el proceso de bancarrota de Spirit.

Si tienes dudas sobre si tu dinero regresará a tu bolsillo, existen otras formas de intentar recuperarlo por un vuelo de Spirit no utilizado.

El Departamento de Transporte sugiere contactar a la compañía de tu tarjeta de crédito y ejercer tus derechos bajo la Fair Credit Billing Act, solicitando un “chargeback” (reverso del cargo) por servicios no prestados.

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Si compraste seguro de viaje o está incluido en los beneficios de tu tarjeta, consulta si cubre “insolvencia” o “cese de servicio”.

Como último recurso, puedes presentar un reclamo en el proceso de bancarrota, aunque las autoridades advierten que esto consume tiempo y dinero y podría resultar solo en un reembolso parcial.

La National Consumers League aconsejó a los viajeros conservar toda la documentación que pruebe su reserva con Spirit, incluyendo recibos, confirmaciones, avisos de cancelación y cualquier comunicación con la aerolínea. También instó a actuar rápidamente, ya que las compañías de tarjetas e seguros pueden tener plazos estrictos.

“No todos los clientes de Spirit deben asumir que un reembolso aparecerá automáticamente”, dijo John Breyault, vicepresidente de políticas públicas del grupo. “Cuando una aerolínea cierra tan repentinamente, depende de los viajeros tomar medidas proactivas para tener la mejor oportunidad de recuperar su dinero”.

Expansión de capacidad y beneficios

American y United dijeron que están ajustando sus flotas para ayudar a más pasajeros varados. American está evaluando usar aviones más grandes, mientras que United considera añadir vuelos adicionales en rutas donde coincidían con Spirit.

“Estamos revisando oportunidades para añadir capacidad adicional, incluyendo el uso de aeronaves más grandes en rutas críticas, para apoyar a tantos pasajeros afectados como sea posible”, indicó American en un comunicado a través de Airlines for America.

Southwest también anunció que ofrecerá igualar estatus, reconociendo a los miembros Silver y Gold de Spirit dentro de su propio programa A-List.

La empresa de alquiler de autos Hertz también está promocionando ofertas de transporte alternativo, con alquileres de un solo trayecto y hasta un 25% de descuento para quienes consideren que “la carretera puede ser la forma más rápida de llegar a casa en situaciones como esta”.

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El futuro de sus empleados

Los miembros de la tripulación de Spirit que estén varados en su destino deberían recibir beneficios de viaje, incluidos asientos disponibles en otras aerolíneas cuando haya espacio.

American dijo: “Proporcionaremos transporte para los miembros del equipo de Spirit que hayan sido desplazados durante un viaje de trabajo”, según un comunicado de Airlines for America.

El Departamento de Transporte también indicó que otras compañías están ofreciendo entrevistas preferenciales para acelerar la búsqueda de empleo de pilotos, asistentes de vuelo y otros empleados de Spirit. American añadió que organizará eventos de reclutamiento para estos trabajadores.

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