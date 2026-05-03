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Se llevaron $20 millones: ganan premio principal de Powerball por segunda vez corrida

Dos jugadores de Florida y Texas dividirán el total sorteado luego de que el “jackpot” fuera acertado unos días antes

3 de mayo de 2026 - 2:25 PM

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La lotería estadounidense informó que ambos boletos acertaron los blancos 25, 37, 42, 52 y 65, y el rojo 14. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos jugadores en Texas y Florida acertaron el premio mayor del Powerball en el sorteo de ayer, sábado.

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La lotería estadounidense informó que ambos boletos acertaron los blancos 25, 37, 42, 52 y 65, y el rojo 14.

“Cada ganador puede escoger entre un premio de $10 millones en pagos anuales o un solo pago de $4.5 millones, antes de los impuestos”, explicó la organización, en comunicado de prensa.

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Asimismo, destacó que “el sorteo del sábado marca la primera vez este año que Powerball ha tenido ganadores del premio mayor en sorteos consecutivos”.

“La última vez que Powerball tuvo ganadores del premio mayor en sorteos consecutivos fue en 2021”, agregó.

En el sorteo anterior de Powerball, celebrado el miércoles 29 de abril, dos boletos vendidos en Indiana (Hoosier) y Kansas compartieron un premio mayor de $143 millones.

“Ese sorteo también arrojó una cantidad sin precedentes de ganadores con cinco aciertos. El premio por cinco aciertos es un premio fijo en efectivo de $1 millón (excepto en California, donde los premios se reparten según las ventas de boletos y el número de ganadores)”, agregó.

De igual forma, destacó que en Georgia “un boleto acertó las cinco bolas blancas e incluía la opción Power Play para ganar $2 millones”.

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PowerballBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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