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“Jackpot” compartido: dos ganadores se reparten los $143 millones del Powerball

Decenas de personas también se llevaron premios millonarios en el sorteo del miércoles

30 de abril de 2026 - 10:15 AM

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El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales. (The Associated Press)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La suerte cayó por partida doble el miércoles, luego de que dos boletos acertaran el premio mayor del Powerball, valorado en $143 millones, según el portal oficial del sorteo.

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Los boletos ganadores fueron vendidos en los estados de Indiana y Kansas, lo que significa que el millonario premio deberá dividirse entre ambos ganadores.

De acuerdo con la página del sorteo, los números premiados fueron 3, 19, 35, 51 y 67, con el Powerball rojo 15.

Cada ganador recibirá una parte del premio, cuyo valor se estima en $65.2 millones, antes de los impuestos.

Por otro lado, 62 boletos ganaron premios de $1,000,000 y otros 27 alcanzaron $2,000,000, al acertar cinco de los números ganadores de los bolos blancos.

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¿Cuándo llegó el Powerball a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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Breaking NewsPowerballIndianaKansas
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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