NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Cuáles han sido los 10 mayores premios del Powerball?

El bote aumentó a $1,000 millones para el sorteo de este sábado

11 de diciembre de 2025 - 11:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Por The Associated Press
Agencia de noticias

El bote del Powerball ha aumentado hasta unos $1,000 millones de dólares para el sorteo del sábado por la noche después de que los responsables de la lotería dijeran que ningún boleto acertó los seis números sorteados el miércoles por la noche.

Estados Unidos ha visto más de una docena de premios mayores de lotería superar los mil millones de dólares desde 2016. Este es un repaso a los mayores botes ganados en Estados Unidos y a los lugares donde se vendieron los boletos ganadores:

1. $2,040 millones de dólares, Powerball, 7 de noviembre de 2022. El boleto ganador se vendió en una gasolinera del área de Los Ángeles.

2. $1,787 millones de dólares, Powerball, 6 de septiembre de 2025. Los boletos ganadores se vendieron en Misuri y Texas.

3. $1,765 millones de dólares, Powerball, 11 de octubre de 2023. El boleto ganador se vendió en una licorería de un pequeño pueblo de montaña de California.

4. $1,602 millones de dólares, Mega Millions, 8 de agosto de 2023. El boleto ganador se vendió en un supermercado de Neptune Beach, Florida.

5. $1,586 millones de dólares, Powerball, 13 de enero de 2016. Los boletos ganadores se vendieron en una tienda del área de Los Ángeles, un supermercado de Florida y una tienda de comestibles de Tennessee.

6. $1,537 millones de dólares, Mega Millions, 23 de octubre de 2018. El boleto ganador se vendió en una tienda de conveniencia de Carolina del Sur.

7. $1,348 millones de dólares, Mega Millions, 13 de enero de 2023. El boleto ganador se vendió en una gasolinera de Maine.

8. $1,337 millones de dólares, Mega Millions, 29 de julio de 2022. El boleto ganador se vendió en una gasolinera del área de Chicago.

9. $1,326 millones de dólares, Powerball, 7 de abril de 2024. El boleto ganador se vendió en una tienda de Oregón.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsPowerballLoteríaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
