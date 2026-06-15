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Empleados civiles en el Cuartel General de la Policía son enviados a sus casas por falta de agua

La Uniformada aseguró que no se han suspendido los servicios a la ciudadanía

15 de junio de 2026 - 2:05 PM

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La División de Asuntos Internos de la Policía inició una investigación administrativa sobre la querella de hostigamiento sexual. (GFR Media)
La División de Asuntos Internos de la Policía inició una investigación administrativa sobre la querella de hostigamiento sexual. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los empleados civiles en el Cuartel General de la Policía fueron enviados a sus casas hoy, lunes, debido a falta de agua en momentos en que cientos de miles de abonados de múltiples municipios se encuentran sin el servicio por unas averías en el Superacueducto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Las labores de esos funcionarios fueron suspendidas luego de registrar sus asistencias, ya que las condiciones no le permiten continuar con su trabajo, según establece el convenio colectivo de su sindicato.

En cambio, los oficiales uniformados se mantuvieron en sus puestos para llevar a cabo las funciones. Al momento se mantiene el uso de los baños solamente en uno de los pisos del edificio.

“Los servicios a la ciudadanía han continuado porque en esas oficinas donde están los empleados civiles también hay agentes de la policía atendiendo”, explicó el sargento Axel Valencia, portavoz de la Policía.

Mientras, una conferencia de prensa que tenía pautada el superintendente de la Policía, Joseph González, para las 10:30 de la mañana en el Cuartel General, fue cancelada en horas de la mañana.

En un comunicado interno, González explicó el Cuartel General estaba operando con un tanque de agua en espera de que la AAA restableciera el servicio.

Más de 100,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se quedarían sin agua por la reparación de una avería en una tubería de 72 pulgadas asociada al Superacueductos.La misma fue detectada durante una inspección del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, creado tras un acuerdo judicial producto de una demanda radicada por el municipio de San Juan contra la AAA.Avería del Superacueducto en Bayamón.
1 / 16 | FOTOS: Esta es la avería del Superacueducto que dejará a miles sin agua. Más de 100,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se quedarían sin agua por la reparación de una avería en una tubería de 72 pulgadas asociada al Superacueductos. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Luego de varias semanas - y en algunos sectores hasta meses - de denuncias por problemas con el servicio de agua por distintas razones, la AAA anunció públicamente en los pasados días que había identificado una avería en un tramo del Superacueducto en Bayamón.

Posteriormente encontró otras dos roturas que estaban afectando el servicio, por lo que cortó el suplido mientras llevaba a cabo las reparaciones.

En la mañana de hoy, lunes, el presidente de la AAA mantuvo la expectativa de que los trabajos se completarían en la noche hoy lunes.

Explicó que en un periodo de 24 horas, los sectores más cercanos al acueducto comenzarían a recibir el servicio, mientras que esperaba un “servicio normal y continuo” en los sectores más alejados en un máximo de 48 horas.

González había indicado ayer, domingo, que habían estimado en $500,000 el costo de los trabajos de reparación en una línea de 72 pulgadas del Superacueducto, en Bayamón, que mantiene a cerca de 112,000 abonados de la corporación sin servicio de agua.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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