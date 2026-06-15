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Esperan culminar pronto las reparaciones del Superacueducto: el agua llegaría “entre 24 a 48 horas”

El presidente de la AAA mantuvo esperanza en cumplir con las proyecciones para culminar los trabajos este lunes

15 de junio de 2026 - 9:05 AM

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Jenniffer González sobre el Superacueducto: "La meta es que se siga trabajando 24/7"

Jenniffer González sobre el Superacueducto: "La meta es que se siga trabajando 24/7"

La mandataria llegó hasta Bayamón tras detectarse un tercer salidero que podría añadir unas 12 horas de trabajo a la reparación

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantenía esta mañana la proyección de culminar hoy, lunes, las reparaciones en el Superacueducto y restablecer el servicio a los abonados afectados entre 24 a 48 horas.

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Aunque no dio garantías, el presidente de la AAA, Luis González, se mostró confiado en que las labores podrán ser terminadas en el plazo anticipado durante los pasados días.

“Debemos esperar hoy, en la continuidad de esos trabajos, en búsqueda de cumplir con la meta que nos hemos establecido de finalizar los mismos en el día de hoy, poniendo como siempre a Dios por delante, y comenzar la apertura del sistema para que los clientes, que se ven afectados por el servicio de agua potable por esta avería, comiencen a recibir el mismo”, expresó González, en entrevista radial con WKAQ-580.

Agregó que “tan pronto terminemos la reparación, que esperamos que sea en el día de hoy, vamos a abrir el sistema. Las áreas que están más aledañas a esta reparación comenzarán a recibir el servicio. Las áreas que están más lejanas comenzarán a ver intermitencia. Pero, según pase el tiempo, estamos previendo que no sea más de 48 horas en esas partes más lejanas, para que tengan un servicio más constante de agua”.

Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que la avería original fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.Zona donde se detectó una de las averías.
1 / 42 | En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

“La expectativa que es el servicio normal y continuo - tanques llenos y presiones normales - se puede extender hasta 48 horas. Vamos a hacer los ajustes para que sea en el menor tiempo posible”, afirmó. “Pero la proyección es entre 24 a 48 horas, particularmente para los puntos más lejanos”.

González había indicado ayer, domingo, que habían estimado en $500,000 el costo de los trabajos de reparación en una línea de 72 pulgadas del Superacueducto, en Bayamón, que mantiene a cerca de 112,000 abonados de la corporación sin servicio de agua.

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.Rosselló y el ingeniero Benjamín Pomales, entonces jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la inspección del “tubo inaugural” del Superacueducto.Aun tras su inauguración en septiembre de 2000, la tubería siguió averiándose en algunos tramos, como este, en Vega Baja, apenas dos meses después.
1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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