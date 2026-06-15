Esperan culminar pronto las reparaciones del Superacueducto: el agua llegaría “entre 24 a 48 horas”

1 / 12 Superacueducto: así se construyó la megatubería a un costo de $585 millones

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.

TITO GUZMAN