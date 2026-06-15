Esperan culminar pronto las reparaciones del Superacueducto: el agua llegaría “entre 24 a 48 horas”
El presidente de la AAA mantuvo esperanza en cumplir con las proyecciones para culminar los trabajos este lunes
15 de junio de 2026 - 9:05 AM
15 de junio de 2026 - 9:05 AM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantenía esta mañana la proyección de culminar hoy, lunes, las reparaciones en el Superacueducto y restablecer el servicio a los abonados afectados entre 24 a 48 horas.
Aunque no dio garantías, el presidente de la AAA, Luis González, se mostró confiado en que las labores podrán ser terminadas en el plazo anticipado durante los pasados días.
“Debemos esperar hoy, en la continuidad de esos trabajos, en búsqueda de cumplir con la meta que nos hemos establecido de finalizar los mismos en el día de hoy, poniendo como siempre a Dios por delante, y comenzar la apertura del sistema para que los clientes, que se ven afectados por el servicio de agua potable por esta avería, comiencen a recibir el mismo”, expresó González, en entrevista radial con WKAQ-580.
Agregó que “tan pronto terminemos la reparación, que esperamos que sea en el día de hoy, vamos a abrir el sistema. Las áreas que están más aledañas a esta reparación comenzarán a recibir el servicio. Las áreas que están más lejanas comenzarán a ver intermitencia. Pero, según pase el tiempo, estamos previendo que no sea más de 48 horas en esas partes más lejanas, para que tengan un servicio más constante de agua”.
“La expectativa que es el servicio normal y continuo - tanques llenos y presiones normales - se puede extender hasta 48 horas. Vamos a hacer los ajustes para que sea en el menor tiempo posible”, afirmó. “Pero la proyección es entre 24 a 48 horas, particularmente para los puntos más lejanos”.
González había indicado ayer, domingo, que habían estimado en $500,000 el costo de los trabajos de reparación en una línea de 72 pulgadas del Superacueducto, en Bayamón, que mantiene a cerca de 112,000 abonados de la corporación sin servicio de agua.
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