Fortaleza ordena evaluación integral del Superacueducto que requerirá entre seis a nueve meses para completarse

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció, este domingo, el inicio de una evaluación integral del Superacueducto, que tomará entre seis a nueve meses para producir un plan concreto para atender los problemas que enfrenta ese sistema para la distribución de agua potable para Puerto Rico.

“Esta evaluación cumple un doble propósito: despejar preocupaciones que puedan carecer de fundamento y, a la vez, establecer un plan de acciones correctivas y preventivas que sean necesarias”, expresó el ingeniero Carlos Pesquera Morales, en un comunicado de prensa enviado por La Fortaleza.

Pesquera Morales fue quien recomendó la evaluación a la gobernadora, tras las recientes averías registradas en el sistema que dejaron a miles de abonados sin servicio durante el fin de semana, informó el Ejecutivo.

De acuerdo con Pesquera Morales, debido a la complejidad del sistema, el Superacueducto requiere de un examen integral de todos sus componentes aproximadamente cada 25 años.

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Entre los componentes que se deben evaluar están la tubería principal, las juntas, las válvulas, los cruces de ríos y quebradas, los componentes electromecánicos y el sistema de protección catódica, mecanismo diseñado específicamente para prevenir la corrosión.

Jenniffer González sobre el Superacueducto: "La meta es que se siga trabajando 24/7" La mandataria llegó hasta Bayamón tras detectarse un tercer salidero que podría añadir unas 12 horas de trabajo a la reparación

Según el ingeniero, esta evaluación producirá “un plan concreto de acciones correctivas con prioridades claras, estimados de costo y un programa de implementación” mientras añadió que cabe la posibilidad de que este estudio sea sufragado por fondos federales de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA en inglés).

“Debemos priorizar en el mantenimiento de nuestro sistema de acueductos para evitar más vulnerabilidades por falta de revisión y mantenimiento por décadas”, expresó, a su vez, González Colón en un comunicado de prensa.

Pesquera Morales fue designado, en verano del año pasado, coordinador especial para la Estabilización del Agua Potable tras días de inestabilidad en el servicio en la zona metropolitana y algunos pueblos de la montaña. Este entregó un informe de 142 páginas con una serie de estrategias a corto plazo, que incluyen proveer mejor supervisión a los trabajos de contratistas privados que pueden impactar la infraestructura de la AAA y observaciones para fortalecer la logística de mantenimiento, y puntualiza la necesidad de medir mejor los flujos de agua para “balancear” adecuadamente la red de distribución.

El pasado miércoles, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció que estaría llevando a cabo arreglos en la planta de filtros Sergio Cuevas en Carraizo, pero posteriormente el jueves en la noche se reveló una avería en el Superacueducto, que llevó a la interrupción del servicio de agua de más de 100,000 abonados en la área metropolitana de Puerto Rico.

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Durante los arreglos de esa avería, surgieron dos nuevas roturas que exacerbaron la crisis para los clientes de la corporación pública, quien actualmente trabaja para restablecer el servicio para el lunes, 15 de junio.

“Nuestra expectativa continúa siendo terminar para el día lunes, de no haber mayor inconveniente”, afirmó el ingeniero Luis González Delgado, presidente de la AAA. “Ya estamos trabajando para poder acceder a la última avería que identificamos durante el día de hoy (ayer sábado) y básicamente eso es lo que podría añadir 12 horas adicionales de trabajo”, explicó.

Según González Delgado, las fallas se concentran en las juntas de la tubería, que se encuentra en un tramo con una inclinación aproximada de 30 grados.