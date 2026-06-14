Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.

1 / 42 Cierran el grifo a sectores en Toa Baja y Bayamón por reparaciones del Superacueducto

Cierran el grifo a sectores en Toa Baja y Bayamón por reparaciones del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.

1 / 42 | Cierran el grifo a sectores en Toa Baja y Bayamón por reparaciones del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

El servicio de agua potable de varias comunidades de Toa Baja y Bayamón se afectó durante el día de hoy por el cierre de una línea de distribución relacionado a las reparaciones de una avería de 72 pulgadas en el Superacueducto.

Así lo informó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con una publicación en las redes sociales.

“Informamos que fue necesario realizar el cierre de una línea de distribución de 24 pulgadas que suple al sector de Levittown, en el municipio de Toa Baja, debido a una rotura en una tubería de 72 pulgadas registrada en el municipio de Bayamón”, indicó la AAA.

“Nuestro personal se encuentra realizando las maniobras operacionales necesarias y coordinando las labores para atender la avería y proteger la integridad del sistema de distribución”, agregó.

Señaló que por el cierre, los abonados en las siguientes comunidades podrían experimentar bajas presiones o interrupciones temporeras del servicio de agua potable:

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• Río Hondo II, III y IV

• Valle Verde I, II y III

• Enramada

• Pradera Almira

• Frontera

• Levittown, secciones 1 a la 7

• Lagos de Plata

• Camino del Mar

• Mansiones del Norte

• Las Gaviotas

• Valle Paraíso

• Dos Ríos

• Áreas adyacentes de #ToaBaja

Se espera que la AAA actualice la información sobre el progreso de las reparaciones, que ha afectado a cientos de miles de abonados en las pasadas semanas, especialmente en la zona metropolitana.

En la noche del sábado se identificó un tercer salidero, lo que se estimaba que podía añadir 12 horas de trabajo.

Sin embargo, el ingeniero Luis González Delgado, presidente ejecutivo de la corporación pública, aseguró que la expectativa es culminar las labores de reparación el lunes, siempre que no ocurra otro inconveniente.

“Nuestra expectativa continúa siendo terminar para el día lunes, de no haber mayor inconveniente”, afirmó. “Ya estamos trabajando para poder acceder a la última avería que identificamos durante el día de hoy (ayer sábado) y básicamente eso es lo que podría añadir 12 horas adicionales de trabajo”, explicó.

Según González Delgado, las fallas se concentran en las juntas de la tubería, que se encuentra en un tramo con una inclinación aproximada de 30 grados.

El funcionario estimó que más del 50% de los clientes afectados podría tener servicio dentro de las primeras 24 horas posteriores a la apertura del sistema, prevista para el lunes.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón, quien llegó el sábado a la zona donde se realizan las labores, indicó que el gobierno opera bajo una orden de emergencia vigente, lo que ha permitido acelerar trabajos y coordinar recursos para atender la situación.

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