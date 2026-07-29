Nuevo récord de temperatura máxima para San Juan: termómetro registra 94 grados Fahrenheit
El récord anterior se estableció, en 1984 y 2013, durante un día como hoy con un temperatura de 93 grados
29 de julio de 2026 - 2:12 PM
29 de julio de 2026 - 2:12 PM
San Juan registró este miércoles una temperatura máxima récord de 94 grados Fahrenheit, con lo que superó la marca anterior de 93 grados establecida para esta fecha en 1984 y nuevamente en 2013, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
El nuevo récord se produjo en momentos en que permanecen vigentes una advertencia de calor y un aviso de calor extremo para varias zonas de Puerto Rico, debido a condiciones peligrosamente calurosas que se extenderán hasta las 5:00 de la tarde.
El SNM elevó durante la tarde a un aviso de calor extremo la advertencia que estaba vigente para las zonas urbanas y costeras de la isla. Un total de 59 municipios se encuentran bajo el aviso.
Este es el primer aviso de calor extremo emitido desde el 1 de octubre de 2025, hace aproximadamente 300 días, según el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del SNM.
La dependencia federal explicó que este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con sistemas adecuados de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente.
Las enfermedades relacionadas con el calor aumentan significativamente durante episodios de temperaturas extremas y alta humedad, por lo que se recomienda limitar las actividades al aire libre, tomar abundante agua y permanecer en espacios frescos siempre que sea posible.
El récord se produce, además, en momentos en que julio de 2026 podría convertirse en el julio más seco desde que comenzaron los registros en la estación meteorológica del aeropuerto de San Juan, en 1898.
Asimismo, el mes se perfila como el segundo julio más caliente en el historial de la estación de San Juan.
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