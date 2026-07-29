Nuevo récord de temperatura máxima para San Juan: termómetro registra 94 grados Fahrenheit

1 / 14 Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento

Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento.

Xavier Araújo