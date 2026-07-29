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Nuevo récord de temperatura máxima para San Juan: termómetro registra 94 grados Fahrenheit

El récord anterior se estableció, en 1984 y 2013, durante un día como hoy con un temperatura de 93 grados

29 de julio de 2026 - 2:12 PM

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El nuevo récord se produjo en momentos en que permanecen vigentes una advertencia de calor y un aviso de calor extremo. (Ross D. Franklin)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

San Juan registró este miércoles una temperatura máxima récord de 94 grados Fahrenheit, con lo que superó la marca anterior de 93 grados establecida para esta fecha en 1984 y nuevamente en 2013, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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El nuevo récord se produjo en momentos en que permanecen vigentes una advertencia de calor y un aviso de calor extremo para varias zonas de Puerto Rico, debido a condiciones peligrosamente calurosas que se extenderán hasta las 5:00 de la tarde.

El SNM elevó durante la tarde a un aviso de calor extremo la advertencia que estaba vigente para las zonas urbanas y costeras de la isla. Un total de 59 municipios se encuentran bajo el aviso.

Este es el primer aviso de calor extremo emitido desde el 1 de octubre de 2025, hace aproximadamente 300 días, según el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del SNM.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

La dependencia federal explicó que este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con sistemas adecuados de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente.

Las enfermedades relacionadas con el calor aumentan significativamente durante episodios de temperaturas extremas y alta humedad, por lo que se recomienda limitar las actividades al aire libre, tomar abundante agua y permanecer en espacios frescos siempre que sea posible.

El récord se produce, además, en momentos en que julio de 2026 podría convertirse en el julio más seco desde que comenzaron los registros en la estación meteorológica del aeropuerto de San Juan, en 1898.

Asimismo, el mes se perfila como el segundo julio más caliente en el historial de la estación de San Juan.

Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento.Según la página “Conservemos el agua” de la AAA, una de las recomendaciones para limitar el desperdicio del líquido es llenar por completo el lavaplatos en las casas o establecimientos que se utilicen.Bañe a sus mascotas en el patio, encima de la grama, para que también utilice el agua para la vegetación.
1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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