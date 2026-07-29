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El primero en 300 días: emiten aviso de calor extremo para 59 municipios

La última alerta de este tipo fue emitida el 1 de octubre de 2025, según el Servicio Nacional de Meteorología

29 de julio de 2026 - 12:08 PM

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Este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) elevó este miércoles a un aviso de calor extremo la advertencia vigente para las zonas urbanas y costeras de Puerto Rico, ante condiciones peligrosamente calurosas que se extenderán hasta las 5:00 p.m.

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Este es el primer aviso de calor extremo emitido desde el 1 de octubre de 2025, hace aproximadamente 300 días, compartió el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del SNM.

La dependencia federal explicó que este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con sistemas adecuados de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

Asimismo, advirtió que el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor aumenta significativamente durante episodios de temperaturas extremas y humedad elevada.

El aviso incluye a Luquillo, Las Piedras, Toa Alta, Barceloneta, Trujillo Alto, Florida, Loíza, Arecibo, Aguadilla, Yabucoa, Peñuelas, Canóvanas, Vega Alta, Aguada, Hormigueros, Dorado, San Juan, Fajardo, Arroyo, San Lorenzo, Naguabo, Salinas, Manatí, Moca, Guánica, Guayanilla, Rincón, Lajas, Vega Baja, Añasco, Juana Díaz, Santa Isabel, Cataño, Maunabo, Carolina, Cabo Rojo, Cidra, Gurabo, Mayagüez, Isabela, San Germán, Juncos, Comerío, Quebradillas, Ceiba, Guaynabo, Hatillo, Humacao, Río Grande, Yauco, Toa Baja, Camuy, Cayey, Aguas Buenas, Caguas, Bayamón, Patillas, Ponce y Guayama.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Mientras, una advertencia de calor permanece vigente para Vieques y Culebra.

Las autoridades recomendaron limitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y buscar espacios con ventilación o sistemas de enfriamiento, particularmente durante las horas de mayor intensidad del calor.

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Breaking NewsCalor extremoMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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