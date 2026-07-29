El primero en 300 días: emiten aviso de calor extremo para 59 municipios
La última alerta de este tipo fue emitida el 1 de octubre de 2025, según el Servicio Nacional de Meteorología
29 de julio de 2026 - 12:08 PM
29 de julio de 2026 - 12:08 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) elevó este miércoles a un aviso de calor extremo la advertencia vigente para las zonas urbanas y costeras de Puerto Rico, ante condiciones peligrosamente calurosas que se extenderán hasta las 5:00 p.m.
Este es el primer aviso de calor extremo emitido desde el 1 de octubre de 2025, hace aproximadamente 300 días, compartió el meteorólogo Emanuel Rodríguez, del SNM.
La dependencia federal explicó que este nivel de calor puede afectar a la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente a quienes no cuentan con sistemas adecuados de enfriamiento o no mantienen una hidratación suficiente.
Asimismo, advirtió que el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor aumenta significativamente durante episodios de temperaturas extremas y humedad elevada.
El aviso incluye a Luquillo, Las Piedras, Toa Alta, Barceloneta, Trujillo Alto, Florida, Loíza, Arecibo, Aguadilla, Yabucoa, Peñuelas, Canóvanas, Vega Alta, Aguada, Hormigueros, Dorado, San Juan, Fajardo, Arroyo, San Lorenzo, Naguabo, Salinas, Manatí, Moca, Guánica, Guayanilla, Rincón, Lajas, Vega Baja, Añasco, Juana Díaz, Santa Isabel, Cataño, Maunabo, Carolina, Cabo Rojo, Cidra, Gurabo, Mayagüez, Isabela, San Germán, Juncos, Comerío, Quebradillas, Ceiba, Guaynabo, Hatillo, Humacao, Río Grande, Yauco, Toa Baja, Camuy, Cayey, Aguas Buenas, Caguas, Bayamón, Patillas, Ponce y Guayama.
Mientras, una advertencia de calor permanece vigente para Vieques y Culebra.
Las autoridades recomendaron limitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y buscar espacios con ventilación o sistemas de enfriamiento, particularmente durante las horas de mayor intensidad del calor.
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