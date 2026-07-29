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¿Qué provocó las llamas que se vieron anoche en una planta de generación?

EcoEléctrica descarta que haya sido un incendio: esto fue lo que explicó

29 de julio de 2026 - 11:29 AM

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Una de las imágenes captadas por ciudadanos en la noche, durante el apagón. EcoEléctrica informó que no era un fuego, sino la operación normal de un sistema de seguridad. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

En medio del apagón que dejó a 370,000 abonados sin energía en la noche del martes, ciudadanos captaron imágenes de llamas que se veían en las inmediaciones de una planta de generación.

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Aunque inicialmente pensaron que había un fuego en la Central Costa Sur, en Guayanilla, la compañía GeneraPR lo descartó anoche mismo, aclarando que “no se ha registrado un incendio o incidente mayor en la Central Costa Sur ni en ninguna instalación bajo nuestra operación”.

“Las imágenes divulgadas esta noche en las redes sociales corresponden a las instalaciones de dicha cogeneradora privada, no a Costa Sur”, apuntó en declaraciones escritas en la red social X.

Puerto Rico, con su alta vegetación y abundante vida silvestre, enfrenta un reto constante: interrupciones de servicio que afectan a miles de clientes cuando animales entran en contacto con equipos energizados en subestaciones y líneas de transmisión.LUMA Energy asegura que los trabajos de mantenimiento preventivo y la instalación de protectores de vida silvestre ya muestran resultados en el sistema.Al momento, el sistema tiene 58% de los interruptores de distribución fuera de ciclo, 62% de los transformadores con mantenimiento vencido, 48% de los interruptores de transmisión fuera de ciclo y 66% de los “tap chargers” fuera de mantenimiento.
1 / 14 | ¿Cuál es la estrategia de LUMA Energy para reducir las interrupciones de luz causadas por animales?. Puerto Rico, con su alta vegetación y abundante vida silvestre, enfrenta un reto constante: interrupciones de servicio que afectan a miles de clientes cuando animales entran en contacto con equipos energizados en subestaciones y líneas de transmisión. - Xavier Araújo

Se referían a la planta de generación de la empresa EcoEléctrica, que luego explicó que las llamas tampoco respondían a un incendio.

En un comunicado de prensa, el presidente de la empresa, Carlos Reyes Berríos, sostuvo que las llamas surgieron por la operación de un sistema que se activó para proteger las instalaciones luego de que sus tres unidades salieran de operación aproximadamente a las 8:30 p.m.

“Como parte de este tipo de evento, ante la salida súbita de las unidades de generación a gas, el mechero o ‘flare’ de EcoEléctrica entra en operación como un sistema de seguridad diseñado para manejar de forma controlada el exceso de gas y la presión en los sistemas”, detalló Reyes Berríos.

“Esto puede provocar que la llama alcance temporalmente una mayor intensidad y sea visible desde áreas cercanas. Aunque puede resultar llamativa, esta condición forma parte de la respuesta normal de los sistemas de seguridad de las instalaciones”, agregó.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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