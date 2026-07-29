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Créditos para la compra de viviendas: Venezuela lanza ayudas tras los potentes terremotos

Los sismos han dejado al menos 5,546 muertos, 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda

29 de julio de 2026 - 11:23 AM

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Fotografía que muestra edificaciones colapsadas por los terremotos. (Ronald Peña R)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en la noche de este martes que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas, luego de que miles de personas perdieran sus casas tras los recientes terremotos del pasado 24 de junio.

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“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales.

Las viviendas que cuesten hasta $70,000 serán subsidiadas por el Gobierno en un 80% y el 20% restante lo pagará el afectado a través de un crédito durante 25 años, precisó Rodríguez.

Para las viviendas con un valor superior a $70,000 y hasta $100,000, el Gobierno subsidiará el 50% y el porcentaje restante lo pagará el afectado mediante un crédito durante 25 años, apuntó la mandataria encargada.

“Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, advirtió.

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Con 10,000 libras de artículos de primera necesidad, celebridades, empresas y organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico se unieron para que salieran los primeros vuelos con ayuda humanitaria para sobrevivientes de los terremotos.

Asimismo, indicó que quienes perdieron sus apartamentos conservan sus derechos sobre el terreno y tendrán el apoyo del Estado para la reconstrucción.

“He solicitado al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, señaló.

El doble terremoto ha dejado al menos 5,546 muertos, 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda, según el último balance oficial publicado el pasado 24 de julio. Desde entonces el Gobierno no ha actualizado las cifras.

Además, unos 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según los mismos datos oficiales.

Un grupo de médicos puertorriqueños regresó al país tras presenciar en Venezuela un panorama marcado por enfermedades infecciosas, desplazamiento y el agotamiento de víctimas y equipos de rescate.El grupo estuvo encabezado por el pasado secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, al centro en esta imagen.El doctor Mellado añadió que le gustaría establecer una misión permanente en Venezuela, como hizo por 14 años en Haití.
1 / 9 | Médicos puertorriqueños asisten a víctimas de terremotos en Venezuela. Un grupo de médicos puertorriqueños regresó al país tras presenciar en Venezuela un panorama marcado por enfermedades infecciosas, desplazamiento y el agotamiento de víctimas y equipos de rescate. - Suministrada

El Banco Mundial estimó el jueves en $19,600 millones los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

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