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Sale de Puerto Rico envío marítimo con ayuda para afectados por terremotos en Venezuela

El cargamento incluye 10 vagones con unas 110,100 libras de suministros esenciales

22 de julio de 2026 - 11:34 AM

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El cargamento partió tarde en la noche del martes. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Fundación Multinational informó este miércoles que el primer envío marítimo de su iniciativa de ayuda a las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela partió desde Puerto Rico con aproximadamente 110,100 libras de suministros esenciales.

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El cargamento, que salió tarde en la noche del martes, está compuesto por 10 vagones con alimentos, artículos de higiene para niños y adultos, pañales, toallitas húmedas, productos de aseo personal y suministros de primeros auxilios.

También incluye equipos médicos y quirúrgicos, sillas de ruedas, muletas, bastones, sueros y otros artículos de primera necesidad destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

La organización estimó que la embarcación llegará a su destino el próximo 18 de agosto.

El envío marítimo se suma al cargamento de suministros que partió por vía aérea el pasado 11 de julio como parte de la respuesta solidaria impulsada desde Puerto Rico tras los terremotos.

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1 / 16 | Así es el entierro masivo de cientos de víctimas sin identificar de los terremotos en Venezuela. Ataúdes apilados en el puerto marítimo donde los trabajadores forenses clasifican los cuerpos de las víctimas del terremoto en La Guaira, Venezuela. - Ariana Cubillos

La misión se realiza en alianza con Cáritas Puerto Rico, que coordinará la entrega de la ayuda a Cáritas Venezuela para su posterior distribución entre las comunidades con mayores necesidades.

“Para nosotros representa la esperanza hecha acción. Cada caja que sale lleva mucho más que suministros; lleva el cariño, la solidaridad y el compromiso de miles de personas que decidieron ayudar”, expresó Josette Barnés, portavoz de la Fundación Multinational, mediante declaraciones escritas.

“Como madre, hija y hermana, sé lo que significa querer proteger a tu familia en momentos difíciles, y eso es precisamente lo que nos mueve en la Fundación Multinational: acompañar a quienes más lo necesitan con acciones concretas, promoviendo la solidaridad”, agregó.

El traslado marítimo de los vagones se realiza en alianza con la compañía CMA-CGM, mientras Caribbean Produce Exchange colaboró en el proceso de transferencia y transporte de la mercancía hacia el muelle.

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Asimismo, Anytime Transport donó el traslado de los vagones desde el centro de acopio ubicado en el estadio Hiram Bithorn e Intership aportó vagones para movilizar los suministros desde los muelles.

La Gran Logia Soberana de Puerto Rico, por su parte, facilitó el enlace con Cáritas Venezuela, según la fundación.

La entidad atribuyó el envío a las aportaciones de ciudadanos, voluntarios, empresas y organizaciones que donaron artículos de primera necesidad y colaboraron en la logística de la operación.

“Quiero agradecer de corazón a cada persona que dijo presente. En la Fundación Multinational seguiremos trabajando con transparencia, responsabilidad y mucho compromiso social, porque estamos convencidos de que la solidaridad puede cambiar vidas”, manifestó Barnés.

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Breaking NewsVenezuelaTerremotos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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