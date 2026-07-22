Sale de Puerto Rico envío marítimo con ayuda para afectados por terremotos en Venezuela

La Fundación Multinational informó este miércoles que el primer envío marítimo de su iniciativa de ayuda a las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela partió desde Puerto Rico con aproximadamente 110,100 libras de suministros esenciales.

El cargamento, que salió tarde en la noche del martes, está compuesto por 10 vagones con alimentos, artículos de higiene para niños y adultos, pañales, toallitas húmedas, productos de aseo personal y suministros de primeros auxilios.

También incluye equipos médicos y quirúrgicos, sillas de ruedas, muletas, bastones, sueros y otros artículos de primera necesidad destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

La organización estimó que la embarcación llegará a su destino el próximo 18 de agosto.

El envío marítimo se suma al cargamento de suministros que partió por vía aérea el pasado 11 de julio como parte de la respuesta solidaria impulsada desde Puerto Rico tras los terremotos.

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La misión se realiza en alianza con Cáritas Puerto Rico, que coordinará la entrega de la ayuda a Cáritas Venezuela para su posterior distribución entre las comunidades con mayores necesidades.

“Para nosotros representa la esperanza hecha acción. Cada caja que sale lleva mucho más que suministros; lleva el cariño, la solidaridad y el compromiso de miles de personas que decidieron ayudar”, expresó Josette Barnés, portavoz de la Fundación Multinational, mediante declaraciones escritas.

“Como madre, hija y hermana, sé lo que significa querer proteger a tu familia en momentos difíciles, y eso es precisamente lo que nos mueve en la Fundación Multinational: acompañar a quienes más lo necesitan con acciones concretas, promoviendo la solidaridad”, agregó.

El traslado marítimo de los vagones se realiza en alianza con la compañía CMA-CGM, mientras Caribbean Produce Exchange colaboró en el proceso de transferencia y transporte de la mercancía hacia el muelle.

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Asimismo, Anytime Transport donó el traslado de los vagones desde el centro de acopio ubicado en el estadio Hiram Bithorn e Intership aportó vagones para movilizar los suministros desde los muelles.

La Gran Logia Soberana de Puerto Rico, por su parte, facilitó el enlace con Cáritas Venezuela, según la fundación.

La entidad atribuyó el envío a las aportaciones de ciudadanos, voluntarios, empresas y organizaciones que donaron artículos de primera necesidad y colaboraron en la logística de la operación.