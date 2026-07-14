Ayuda para las víctimas del doble terremoto sigue llegando desde Florida a Venezuela

Después de que la casa de su abuela en Caracas se salvara por los pelos de los devastadores terremotos consecutivos del mes pasado, Alessandra Izaguirre estaba dispuesta a todo para ayudar a Venezuela.

“Ver a mi abuela y a todas estas personas afectadas me hizo sentir que tenía que hacer algo, aunque fuera desde Estados Unidos”, afirmó este joven de 18 años, que ha pasado las últimas dos semanas preparando comida para los voluntarios en la sede de Doral, Florida de la organización sin fines de lucro Global Empowerment Mission (GEM).

Izaguirre es una de las miles de personas que han participado en una iniciativa humanitaria de base de una envergadura excepcional, con sede en GEM, que cuenta con el apoyo de donaciones procedentes de todo Estados Unidos y de otros países, y que sigue en pleno apogeo casi tres semanas después de la catástrofe.

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Cientos de voluntarios siguen acudiendo cada día a los almacenes de GEM en Doral, donde aproximadamente la mitad de la población es de origen venezolano. Allí clasifican los suministros donados —seleccionados para cubrir las necesidades más urgentes— y los preparan para su transporte a Caracas en vuelos diarios.

El sistema GEM, impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha proporcionado a los miembros de la diáspora venezolana y a otras personas una vía para ayudar a hacer frente a la crisis actual, así como un mecanismo fiable para enviar ayuda en medio de la preocupación generalizada por los robos y la corrupción por parte de los funcionarios venezolanos.

“Lo que podamos hacer llegar al público venezolano es lo que cuenta”, afirmó Izaguirre.

“La ayuda va a llegar”: así es el primer vuelo humanitario a Venezuela Con 10,000 libras de artículos de primera necesidad, celebridades, empresas y organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico se unieron para que salieran los primeros vuelos con ayuda humanitaria para sobrevivientes de los terremotos.

Esta iniciativa también pone de relieve el sorprendente cambio de dinámica entre Estados Unidos y Venezuela desde que el presidente Donald Trump ordenó la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una redada llevada a cabo a primera hora de la mañana del 3 de enero. Con el personal militar de nuevo sobre el terreno, Estados Unidos ha asumido un papel de respuesta que habría sido inimaginable antes de enero, cuando Trump afirmó que Estados Unidos “dirigiría” el país y se hizo con el control de sus exportaciones de petróleo.

“Esto es algo totalmente distinto”, afirmó el fundador y presidente de GEM, Michael Capponi, a quien se le denegó la entrada a Venezuela cuando intentaba entregar ayuda durante el mandato de Maduro, quien durante mucho tiempo rechazó la ayuda humanitaria, equiparándola a una intervención extranjera. “Aterrizamos con un avión privado, los soldados estadounidenses descargan la ayuda, se traslada en un camión que pagamos nosotros y se lleva a un almacén que controlamos por completo. No pasa por manos del Gobierno venezolano”.

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GEM puso en marcha rápidamente una cadena de suministro

Los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, se produjeron con 39 segundos de diferencia el 24 de junio, causando la muerte de al menos 4,500 personas, mientras que miles más siguen desaparecidas. Destruyeron y dañaron más de 850 edificios, dejaron a 17,000 personas desplazadas y causaron graves daños en las infraestructuras esenciales que suministran electricidad, agua potable y servicios de saneamiento.

La sede central de GEM se convirtió en un punto de recogida de donaciones casi de inmediato. Al principio, algunos donantes se mostraban escépticos respecto a que la ayuda pudiera llegar a quienes la necesitaban sin ser robada o malversada por un gobierno conocido por su corrupción, explicó Capponi. Tras el éxito de la primera distribución de ayuda llevada a cabo por GEM, el movimiento adquirió una magnitud mayor que la que él había visto en décadas de respuestas humanitarias a nivel mundial.

Empresas como Goya, Walmart y Amazon aportan suministros, mientras que los equipos deportivos profesionales han donado fondos. Sin embargo, gran parte de la ayuda sigue procediendo de las contribuciones de miles de personas.

“Van a Walmart con su tarjeta de crédito, compran 15 latas de comida y las traen en una bolsa de la compra”, explicó Capponi. “No parece mucho, pero cuando se trata de 2,000 personas... es una ayuda enorme”.

Las colas para entregar ayuda en GEM han sido en ocasiones tan largas que la policía ha tenido que ayudar a regular el tráfico. Los suministros llegan de toda Norteamérica: dos hermanos condujeron un camión de U-Haul cargado de mercancías desde Canadá. Otro grupo llegó desde México. Han llegado camiones desde Nevada, Texas y California.

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Hasta 1,000 voluntarios repartidos en tres almacenes se encargan de clasificar y empaquetar. Llenan paletas con artículos de primera necesidad, como pañales, y preparan paquetes de ayuda individuales con alimentos y productos de higiene suficientes para que dos personas puedan pasar unos cinco días. También incluyen notas de ánimo: “Te queremos, Venezuela”, reza una de ellas. “Te queremos, Venezuela”.

1 / 9 | Médicos puertorriqueños asisten a víctimas de terremotos en Venezuela. Un grupo de médicos puertorriqueños regresó al país tras presenciar en Venezuela un panorama marcado por enfermedades infecciosas, desplazamiento y el agotamiento de víctimas y equipos de rescate. - Suministrada 1 / 9 Médicos puertorriqueños asisten a víctimas de terremotos en Venezuela Un grupo de médicos puertorriqueños regresó al país tras presenciar en Venezuela un panorama marcado por enfermedades infecciosas, desplazamiento y el agotamiento de víctimas y equipos de rescate. Suministrada Compartir

El objetivo de GEM es entregar al menos 100 000 paquetes de ayuda al mes durante los próximos tres a seis meses, al tiempo que se atienden las necesidades futuras, como la vivienda a largo plazo.

Los voluntarios se han tomado días libres en el trabajo para dedicar horas a los almacenes, según explicó Billy Richardson, director de logística en Estados Unidos. Otros acuden después del trabajo.

“Casi tenemos que echarlos al final de la jornada”, comentó Richardson.

Mariela Vila acudió porque recuerda lo mucho que le afectó cuando el huracán María azotó su tierra natal, Puerto Rico, en 2017. “La comunidad latina en general se unió para ayudar a Puerto Rico, y eso me hizo sentir muy bien”, dijo Vila, de 25 años, que ha trabajado en turnos a tiempo completo en GEM desde que comenzó la iniciativa. “Por eso sentí la necesidad de ayudar a Venezuela”.

Estados Unidos asume un papel complicado

Hasta la fecha se han enviado casi un millón de libras (454,000 kilogramos) de suministros desde la sede central de GEM a sus almacenes de Caracas, alquilados recientemente. GEM colabora con organizaciones locales sin ánimo de lucro y miembros de confianza de la comunidad para organizar las distribuciones en las zonas más afectadas, a menudo dos veces al día.

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Pero es el Departamento de Estado el que facilita los envíos junto con el gobierno venezolano, lo que permite a GEM operar en el país, llegando incluso a contar con la ayuda del ejército estadounidense. El sábado, los marines estadounidenses desembarcaron en una playa venezolana con una lancha de desembarco anfibia y descargaron paquetes de GEM que luego se repartieron entre las 2,000 personas que hacían cola para recibir ayuda.

Recogen ayuda para damnificados de los terremotos en Venezuela Ciudadanos llegaron hasta el estacionamiento del Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo para entregar artículos de primera necesidad.

Las colaboraciones con GEM y otras organizaciones sin ánimo de lucro permiten a Estados Unidos aprovechar los mecanismos logísticos y de donación ya existentes, según ha declarado un portavoz del Departamento de Estado a The Associated Press, quien ha añadido que la iniciativa con GEM aprovecha “la diáspora venezolano-estadounidense y a los socios del sector privado que desean realizar donaciones”.

Otras organizaciones humanitarias con sede en Estados Unidos han declarado a The Associated Press que también han podido llevar a cabo su labor sin interferencias por parte de las autoridades venezolanas. Algunas dependen de la colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro locales ya consolidadas.

A pesar de la presencia estadounidense, hay quien sigue cuestionando si la administración Trump está haciendo lo suficiente para ayudar a Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que controla miles de millones de dólares procedentes de los ingresos del petróleo.

“Existen muchas dudas sobre la transparencia en el uso de ese fondo, en un momento en el que los venezolanos realmente necesitan que ese dinero se destine a su protección”, afirmó Laura Cristina Dib, directora del programa de Venezuela de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America.

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John M. Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, declaró a los periodistas la semana pasada que el gobierno interino ha “cumplido plenamente con nuestras peticiones para impulsar esta respuesta humanitaria a gran escala” y que los ingresos procedentes de la producción petrolera venezolana, actualmente controlados por el Tesoro de Estados Unidos, se están destinando a las labores de ayuda humanitaria.

1 / 10 | 📷 Desborde de solidaridad: parte desde Puerto Rico avión con ayuda humanitaria para Venezuela . Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. - Xavier Araújo 1 / 10 📷 Desborde de solidaridad: parte desde Puerto Rico avión con ayuda humanitaria para Venezuela Los primeros dos vuelos con ayuda humanitaria transportaron, el 1 de julio de 2026, sobre 10,000 libras de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela. Xavier Araújo Compartir

Al ser preguntado por más detalles, el portavoz del Departamento de Estado afirmó: “El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro están apoyando las operaciones presupuestarias del Gobierno interino de Venezuela, mejorando la liquidez del país y su acceso al capital durante la recuperación”, y añadió que Estados Unidos ha aportado más de 386 millones de dólares a la respuesta ante el terremoto, independientemente de los ingresos petroleros.

La recuperación de Venezuela no ha hecho más que empezar

La semana pasada, en la ciudad costera de Maiquetía, Yoniel Reyes estaba sentado dentro de una tienda de campaña, examinando el contenido de un paquete de GEM que acababa de recibir durante un reparto de ayuda humanitaria, empaquetado y precintado a 1,300 millas de distancia, en Doral. Contenía comidas instantáneas, botellas de agua, comida enlatada, polvos rehidratantes y kits de higiene.

“Nunca imaginé que recibiría ayuda de Estados Unidos”, afirmó Reyes. “Los venezolanos estamos agradecidos, muy agradecidos”.

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