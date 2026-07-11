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Terremotos en Venezuela: estiman que se requerirán 25,000 viviendas para los afectados

El gobierno adelantó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 casas “la próxima semana”

11 de julio de 2026 - 3:36 PM

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Personas que retiran escombros de un edificio afectado por el doble terremoto en Caracas (Venezuela). (Ronald Pena R)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas - Venezuela estima en 25,000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país requerirá recursos como los que están “ilegalmente retenidos” en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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En rueda de prensa, aseguró que su hermana y mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas “la próxima semana”, sin dar más detalles.

El alto funcionario cree también que el número de personas sin viviendas, hasta ahora de casi 18,000, “seguramente va a aumentar” a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que sufrieron daños.

Las autoridades tienen previsto comenzar este mismo sábado un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira -el más afectado-, con el fin de saber con precisión “cuántas viviendas nuevas se necesitan”, dijo.

“Nosotros tenemos que apurarnos en resolver el tema de las viviendas”, afirmó Rodríguez, porque, señaló, muchas escuelas y centros escolares están sirviendo de campamentos temporales.

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Ciudadanos llegaron hasta el estacionamiento del Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo para entregar artículos de primera necesidad.

Por ello, el Gobierno trabaja “aceleradamente” para tener listos entre septiembre y octubre, cuando comienza el próximo período escolar, unos “campamentos unifamiliares” donde estarán de forma temporal aquellas personas que hoy se encuentran en las escuelas.

El diputado explicó también que hay una “búsqueda acelerada de espacios para construir ciudades y viviendas antisísmicas” con “urbanismos, escuelas, canchas, centros comerciales y con actividad para que las personas puedan sentirse a gusto”.

Según el presidente del Parlamento, un sobrevuelo en La Guaira permitió ubicar unos 40 terrenos que suman 584,000 metros cuadrados para la construcción de edificaciones bajas de pocos pisos.

Rodríguez explicó que se están haciendo estudios geológicos y de suelo para determinar qué construcción se puede hacer y que estos terrenos están ubicados en zonas planas, al pie de la montaña o en mesetas aptas para aplanamiento.

Esta semana, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo a EFE desde La Guaira que el plan del Gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, consiste, entre otros, en llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional.

Un grupo de médicos puertorriqueños regresó al país tras presenciar en Venezuela un panorama marcado por enfermedades infecciosas, desplazamiento y el agotamiento de víctimas y equipos de rescate.El grupo estuvo encabezado por el pasado secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, al centro en esta imagen.El doctor Mellado añadió que le gustaría establecer una misión permanente en Venezuela, como hizo por 14 años en Haití.
1 / 9 | Médicos puertorriqueños asisten a víctimas de terremotos en Venezuela. Un grupo de médicos puertorriqueños regresó al país tras presenciar en Venezuela un panorama marcado por enfermedades infecciosas, desplazamiento y el agotamiento de víctimas y equipos de rescate. - Suministrada

Fletcher aseguró que la organización multilateral ya está “recaudando dinero” para la puesta en marcha del plan.

El diputado dijo que la jefa de Estado está “enviando cartas a otros países donde se encuentran activos retenidos que pertenecen a Venezuela” y que, además, está “en este momento haciendo todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido”.

La mandataria venezolana ha informado de conversaciones con países como Estados Unidos y Brasil e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para adelantar el proceso de recuperación tras los terremotos.

La jefa de Estado también envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro “retenido” en el Banco de Inglaterra con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han dejado hasta el momento 4,333 fallecidos, según cifras del Gobierno de Venezuela.

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