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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo calcinado dentro de vehículo incendiado en Luquillo

Luego de extinguir el siniestro, las autoridades se percataron del cuerpo en el interior

11 de julio de 2026 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, lo que permitió a los agentes de la Policía percatarse del cuerpo dentro del vehículo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado en el interior de un vehículo en llamas en la calle V-1 de la urbanización Luquillo Mar, informó la Policía.

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Según la información preliminar, la Policía sobre la situación a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 recibida a las 3:21 p.m. de este sábado.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, lo que permitió a los agentes de la Policía percatarse del cuerpo dentro del vehículo.

Al momento no se ha ofrecido la identidad de la persona, ni la descripción del vehículo.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsAsesinatosCadáveresPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosLuquilloSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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