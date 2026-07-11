Hallan cuerpo calcinado dentro de vehículo incendiado en Luquillo
Luego de extinguir el siniestro, las autoridades se percataron del cuerpo en el interior
11 de julio de 2026 - 4:29 PM
11 de julio de 2026 - 4:29 PM
El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado en el interior de un vehículo en llamas en la calle V-1 de la urbanización Luquillo Mar, informó la Policía.
Según la información preliminar, la Policía sobre la situación a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 recibida a las 3:21 p.m. de este sábado.
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, lo que permitió a los agentes de la Policía percatarse del cuerpo dentro del vehículo.
Al momento no se ha ofrecido la identidad de la persona, ni la descripción del vehículo.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo está a cargo de la pesquisa.
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