Hallan cuerpo calcinado dentro de vehículo incendiado en Luquillo

El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado en el interior de un vehículo en llamas en la calle V-1 de la urbanización Luquillo Mar, informó la Policía.

Según la información preliminar, la Policía sobre la situación a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 recibida a las 3:21 p.m. de este sábado.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió el incendio, lo que permitió a los agentes de la Policía percatarse del cuerpo dentro del vehículo.

Al momento no se ha ofrecido la identidad de la persona, ni la descripción del vehículo.