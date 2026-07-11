La Policía investiga confidencia sobre posible identidad de hombre baleado y calcinado en Maunabo

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, investiga una confidencia que pudiera establecer la identidad del hombre que fue encontrado baleado y calcinado, al lado de un vehículo quemado, en una carretera de Maunabo.

El teniente Josué Vázquez, director auxiliar del CIC de Humacao, indicó que intentan verificar que la identidad recibida a través de la confidencia sea, en efecto, de la víctima.

“Todavía esperamos por la identificación del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), pero surgió un nombre que estamos corroborando, a ver si se trata de esa persona”, dijo Vázquez a El Nuevo Día.

“No tenemos reportadas personas desaparecidas al momento, así que estamos investigando esa información”, añadió.

Aunque el vehículo se encontraba totalmente calcinado y los agentes de la División de Vehículos Hurtados de la Policía aún investigan un posible gravamen de vehículo hurtado que pueda establecer la marca y el modelo del auto, el teniente lo describió como un “modelo viejo” de una Suzuki Grand Vitara.

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Asimismo, confirmó que en la escena se recuperaron varios casquillos de bala de diferentes calibres, lo que les sugiere, explicó, la presunción de que el hombre fue ejecutado en el lugar.

En principio, el informe preliminar indicaba que el cuerpo del hombre fue encontrado en el interior de un vehículo quemado, que los agentes encontraron en el kilómetro 9.6 de la carretera PR-759, en el barrio Matuyas Bajo.

No obstante, el teniente indicó posteriormente a esta publicación que el cuerpo del hombre fue encontrado, quemado, a un lado del automóvil.

“Los bomberos llegaron a extinguir el incendio cuando se percataron de que había un hombre calcinado a un lado del carro con heridas de bala. No lo hemos podido identificar todavía, pero es un hombre sumamente obeso, de unas 400 libras de peso”, explicó Vázquez preliminarmente.

La Policía fue alertada, a las 4:15 p.m. de este viernes, sobre un automóvil en llamas mediante una “llamada confidencial” recibida por el Sistema de Emergencias 9-1-1.